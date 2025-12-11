Sechestrare cu semne de întrebare într-o comună din Cluj. Fată de 13 ani, găsită într-o casă părăsită, cu un băiat de 17

Stiri actuale
11-12-2025 | 17:33
×
Codul embed a fost copiat

O copilă de 13 ani dintr-o comună din județul Cluj, dată dispărută, a fost găsită într-o casă părăsită. Cu ea era și un adolescent de 17 ani, despre care familia fetei susține că ar fi sechestrat-o.

autor
Alexandra Clej

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate.

Părinţii copilei au cerut ajutor la 112. Polițiștilor le-au spus că ar fi fost răpită de un adolescent de 17 ani din aceeași localitate, care o ține undeva cu forța.

Oamenii legii au început imediat căutările. Mai multe echipe de jandarmi și polițiști au împânzit zona, dar și localitățile din apropiere. După ce au făcut mai multe verificări în locuri indicate de familie și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din comună, polițiștii au reușit să-i găsească pe cei doi minori a doua zi.

Se ascundeau într-o casă părăsită din aceeași localitate.

Citește și
politie vrancea
O femeie sechestrată și bătută de partener a fost salvată după ce colega ei a sunat la 112. Agresorul, audiat

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili în ce circumstanțe a ajuns acolo copila și dacă era ținută cu forța sau nu.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, minori, sechestrare,

Dată publicare: 11-12-2025 17:33

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
O femeie din Polonia, sechestrată de părinți în cameră timp de 27 de ani. Cum arăta Mirella când a fost găsită
Stiri Diverse
O femeie din Polonia, sechestrată de părinți în cameră timp de 27 de ani. Cum arăta Mirella când a fost găsită

O femeie din Polonia a fost descoperită mai mult moartă decât vie după ce ar fi fost închisă într-o cameră mică de către părinții ei timp de aproape trei decenii.

O femeie sechestrată și bătută de partener a fost salvată după ce colega ei a sunat la 112. Agresorul, audiat
Stiri actuale
O femeie sechestrată și bătută de partener a fost salvată după ce colega ei a sunat la 112. Agresorul, audiat

O femeie sechestrată și bătută de concubin a fost salvată de polițiștii din Vrancea după un apel disperat la 112. Oamenii legii au descins la locuința bărbatului din localitatea Jariștea și au găsit victima încuiată într-o cameră.

Femeie sechestrată şi bătută de concubin, salvată de poliţişti, în Vrancea. A fost emis ordin de protecţie
Stiri actuale
Femeie sechestrată şi bătută de concubin, salvată de poliţişti, în Vrancea. A fost emis ordin de protecţie

O femeie în vârstă de 35 de ani, care a fost sechestrată şi bătută de către concubinul său, a fost salvată, marţi, de poliţiştii din Odobeşti, aceştia intervenind după ce au fost sesizaţi de o colegă a victimei.

Coșmarul unei adolescente din SUA. A fost sechestrată timp de șapte ani într-o cușcă de câine chiar de părinți
Stiri externe
Coșmarul unei adolescente din SUA. A fost sechestrată timp de șapte ani într-o cușcă de câine chiar de părinți

Un cuplu din New Jersey, în estul Statelor Unite, a fost arestat şi inculpat cu privire la sechestrarea unei adolescente - timp de şapte ani.

Miracolul prin care o fată a scăpat după 5 luni în care a fost sechestrată de un bărbat pe nume Maximillian Bondrescu, în SUA
Stiri externe
Miracolul prin care o fată a scăpat după 5 luni în care a fost sechestrată de un bărbat pe nume Maximillian Bondrescu, în SUA

O adolescentă care fusese dată dispărută în Missouri a fost găsită în mod miraculos în viață într-un dulap al unui infractor sexual din Colorado, după ce a reușit să trimită un mesaj pe Instagram.

Recomandări
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”
Stiri actuale
O judecătoare de la Curtea de Apel București confirmă dezvăluirile Recorder: „Suntem terorizaţi cu acţiuni disciplinare”

Dezvăluirile făcute jurnaliștii de la Recorder, care au prezentat într-un documentar mărturiile unor judecători și procurori, au provocat o premieră la Curtea de Apel București: conferință de presă publică, trasmisă live, pentru a răspunde acuzațiilor.

Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă
Stiri actuale
Reacția fermă a secției de procurori din CSM: Vom verifica realitatea concluziilor materialului de presă

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis, joi, un punct de vedere oficial după apariția materialului Recorder privind presupuse disfuncționalități grave din Justiție.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Stiri actuale
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat joi că tribunalele din țară rămân fără judecători pentru că „nu corespund nevoilor sociale” ale candidaților.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Decembrie 2025

48:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28