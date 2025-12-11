Sechestrare cu semne de întrebare într-o comună din Cluj. Fată de 13 ani, găsită într-o casă părăsită, cu un băiat de 17

O copilă de 13 ani dintr-o comună din județul Cluj, dată dispărută, a fost găsită într-o casă părăsită. Cu ea era și un adolescent de 17 ani, despre care familia fetei susține că ar fi sechestrat-o.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate.

Părinţii copilei au cerut ajutor la 112. Polițiștilor le-au spus că ar fi fost răpită de un adolescent de 17 ani din aceeași localitate, care o ține undeva cu forța.

Oamenii legii au început imediat căutările. Mai multe echipe de jandarmi și polițiști au împânzit zona, dar și localitățile din apropiere. După ce au făcut mai multe verificări în locuri indicate de familie și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din comună, polițiștii au reușit să-i găsească pe cei doi minori a doua zi.

Se ascundeau într-o casă părăsită din aceeași localitate.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili în ce circumstanțe a ajuns acolo copila și dacă era ținută cu forța sau nu.

