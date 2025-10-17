Planul șocant executat de fata de 15 ani și iubitul de 20 ani, prin care au încercat să scape după uciderea mamei fetei

O femeie de 58 de ani din Bucureşti, dată dispărută, a fost găsită îngropată în pădurea Pantelimon. Principalii suspecţi sunt un bărbat de 20 de ani și iubita lui de 15, care este fiica adoptivă a victimei. Ambii au fost reţinuţi.

Suspectul a mărturisit joi-noapte oroarea, iar fata a fost supusă unei expertize psihiatrice. Trupul mamei adoptive a fost găsit îngropat în pădurea Pantelimon.

Femeia era căutată de câteva zile, după ce o rudă i-a anunțat dispariția.

Polițiștii au mers la apartamentul în care locuia și au stat de vorbă cu fiica adoptivă, ultima persoană care ar fi văzut-o în viață. Tânăra ar fi trezit suspiciunile anchetatorilor.

Joi, Parchetul a transmis un comunicat prin care anunța că este posibil ca femeia să nu mai fie în viață. Pe seară, suspiciunea a devenit certitudine.

Polițiștii au ajuns în pădurea Pantelimon, unde i-au găsit cadavrul îngropat superficial.

Legiștii au stabilit că a fost înjunghiată mortal.

Fiica adoptivă a femeii și iubitul adolescentei, un tânăr de 20 de ani, au fost audiați, iar în cele din urmă el a recunoscut crima, potrivit avocatei sale.

Popescu Georgeta, avocata: „Poziția procesuală a fost una de recunoaștere și regret.”

Potrivit unor surse din anturajul victimei, relația dintre mamă și fiica adoptivă ar fi fost tensionată din cauza iubitului fetei.

După ce au făcut mai multe scenarii sinistre, bărbatul ar fi înjunghiat-o mortal pe femeie.

Cadavrul a rămas în apartament mai multe zile, timp în care suspecții i-au trimis femeii câteva mesaje pe telefon, ca să pară că țin legătura cu ea și că este încă în viață.

În cele din urmă, i-au dus trupul în pădure și l-au îngropat. Ambii au fost reținuți și puși sub acuzare pentru omor calificat și instigare la omor calificat.

