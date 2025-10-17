Planul șocant executat de fata de 15 ani și iubitul de 20 ani, prin care au încercat să scape după uciderea mamei fetei

Stiri Socante
17-10-2025 | 19:54
×
Codul embed a fost copiat

O femeie de 58 de ani din Bucureşti, dată dispărută, a fost găsită îngropată în pădurea Pantelimon. Principalii suspecţi sunt un bărbat de 20 de ani și iubita lui de 15, care este fiica adoptivă a victimei. Ambii au fost reţinuţi.

autor
Valentin Baciu

Suspectul a mărturisit joi-noapte oroarea, iar fata a fost supusă unei expertize psihiatrice. Trupul mamei adoptive a fost găsit îngropat în pădurea Pantelimon.

Femeia era căutată de câteva zile, după ce o rudă i-a anunțat dispariția.

Polițiștii au mers la apartamentul în care locuia și au stat de vorbă cu fiica adoptivă, ultima persoană care ar fi văzut-o în viață. Tânăra ar fi trezit suspiciunile anchetatorilor.

Joi, Parchetul a transmis un comunicat prin care anunța că este posibil ca femeia să nu mai fie în viață. Pe seară, suspiciunea a devenit certitudine.

Citește și
Militari ruși
Un militar rus a fost împușcat de către unul dintre camarazii lui, în Moscova. Individul s-a sinucis ulterior

Polițiștii au ajuns în pădurea Pantelimon, unde i-au găsit cadavrul îngropat superficial.

Legiștii au stabilit că a fost înjunghiată mortal.

Fiica adoptivă a femeii și iubitul adolescentei, un tânăr de 20 de ani, au fost audiați, iar în cele din urmă el a recunoscut crima, potrivit avocatei sale.

Popescu Georgeta, avocata: „Poziția procesuală a fost una de recunoaștere și regret.”

Potrivit unor surse din anturajul victimei, relația dintre mamă și fiica adoptivă ar fi fost tensionată din cauza iubitului fetei.

După ce au făcut mai multe scenarii sinistre, bărbatul ar fi înjunghiat-o mortal pe femeie.

Cadavrul a rămas în apartament mai multe zile, timp în care suspecții i-au trimis femeii câteva mesaje pe telefon, ca să pară că țin legătura cu ea și că este încă în viață.

În cele din urmă, i-au dus trupul în pădure și l-au îngropat. Ambii au fost reținuți și puși sub acuzare pentru omor calificat și instigare la omor calificat.

Un nou caz de West Nile în România. Un bărbat este în stare gravă la ATI după ce a ajuns la spital cu febră

Sursa: Pro TV

Etichete: Capitala, politie, tanar, omor, mama, fiica,

Dată publicare: 17-10-2025 19:54

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
VIDEO | Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios
Citește și...
Filmul crimei din București, unde o femeie a fost ucisă de fiica ei de 15 ani și de iubitul fetei. Cum au înscenat totul
Stiri Socante
Filmul crimei din București, unde o femeie a fost ucisă de fiica ei de 15 ani și de iubitul fetei. Cum au înscenat totul

A fost reținut bărbatul de 20 de ani din Capitală care, împreună cu iubita lui de 15 ani, ar fi omorât-o pe mama adoptivă a adolescentei. Cei doi ar fi plănuit în amănunt crima. Suspectul a mărturisit joi noapte ce a făcut.

Recomandări
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
Stiri actuale
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc
Stiri Economice
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.

Zelenski și Trump, discuții cruciale la Casa Albă. „Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului”
Stiri externe
Zelenski și Trump, discuții cruciale la Casa Albă. „Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, relatează AFP şi Reuters.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Octombrie 2025

48:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Octombrie 2025

01:31:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28