Minoră de 13 ani, dispărută în București. Poliția a făcut apel la populație

Poliția Capitalei a fost sesizată joi, 11 decembrie 2025, privind dispariția unei minore de 13 ani, care a plecat în cursul aceleiași zile de la o adresă din Sectorul 1 și nu a mai revenit acasă.

Părinții, îngrijorați că fata nu s-a întors acasă, au alertat autoritățile, însă un mesaj RoAlert se poate face doar după 24 de ore de la dispariție.

Minora dispărută se numește Coadă Anastasia Victoria și are următoarele semnalmente: 1,56 m înălțime, aproximativ 45 kg, păr șaten, ochi verzi și față ovală. În momentul dispariției, adolescenta purta o geacă neagră, blugi albaștri, pantofi negri și avea asupra ei un rucsac crem.

Fata a plecat de acasă în jurul orei 17:20 - 18:00 și nu s-a mai întors la locuința din cartierul Henri Coandă.

În urma sesizării, polițiștii au început procedurile de căutare, iar adolescenta a fost dată în urmărire la nivel național.

Mai multe persoane s-au mobilizat și au pornit în căutarea minorei.

Autoritățile fac apel la populație pentru sprijin în găsirea fetei. Oricine a văzut-o pe Anastasia sau poate oferi detalii care să ajute la localizarea ei este rugat să sune de urgență la 112.

