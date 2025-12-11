Minoră de 13 ani, dispărută în București. Poliția a făcut apel la populație

Stiri actuale
11-12-2025 | 23:16
fata disparuta
Politia Romana

Poliția Capitalei a fost sesizată joi, 11 decembrie 2025, privind dispariția unei minore de 13 ani, care a plecat în cursul aceleiași zile de la o adresă din Sectorul 1 și nu a mai revenit acasă.

autor
Mădălina Stețco,  Sabrina Saghin

Părinții, îngrijorați că fata nu s-a întors acasă, au alertat autoritățile, însă un mesaj RoAlert se poate face doar după 24 de ore de la dispariție.

Minora dispărută se numește Coadă Anastasia Victoria și are următoarele semnalmente: 1,56 m înălțime, aproximativ 45 kg, păr șaten, ochi verzi și față ovală. În momentul dispariției, adolescenta purta o geacă neagră, blugi albaștri, pantofi negri și avea asupra ei un rucsac crem.

Fata a plecat de acasă în jurul orei 17:20 - 18:00 și nu s-a mai întors la locuința din cartierul Henri Coandă.

În urma sesizării, polițiștii au început procedurile de căutare, iar adolescenta a fost dată în urmărire la nivel național.

Citește și
politie
O femeie de 84 de ani, din Dolj, a fost găsită moartă pe un teren mlăștinos. Vecina o dăduse dispărută cu o seară înainte

Mai multe persoane s-au mobilizat și au pornit în căutarea minorei.

Autoritățile fac apel la populație pentru sprijin în găsirea fetei. Oricine a văzut-o pe Anastasia sau poate oferi detalii care să ajute la localizarea ei este rugat să sune de urgență la 112.

Sursa: Politia Romana

Etichete: bucuresti, fata disparuta,

Dată publicare: 11-12-2025 23:11

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Sechestrare cu semne de întrebare într-o comună din Cluj. Fată de 13 ani, găsită într-o casă părăsită, cu un băiat de 17
Stiri actuale
Sechestrare cu semne de întrebare într-o comună din Cluj. Fată de 13 ani, găsită într-o casă părăsită, cu un băiat de 17

O copilă de 13 ani dintr-o comună din județul Cluj, dată dispărută, a fost găsită într-o casă părăsită. Cu ea era și un adolescent de 17 ani, despre care familia fetei susține că ar fi sechestrat-o.

O femeie de 84 de ani, din Dolj, a fost găsită moartă pe un teren mlăștinos. Vecina o dăduse dispărută cu o seară înainte
Stiri actuale
O femeie de 84 de ani, din Dolj, a fost găsită moartă pe un teren mlăștinos. Vecina o dăduse dispărută cu o seară înainte

O femeie de 84 de ani din judeţul Dolj a fost găsită moartă, luni, pe un teren mlăştinos. Dispariţia ei fusese semnalată, duminică seară, de o vecină. Victima nu mai avea rude.

Specia dispărută pe cale a fi introdusă în România. Vine din Spania și ajunge la Rucăr
Stiri Diverse
Specia dispărută pe cale a fi introdusă în România. Vine din Spania și ajunge la Rucăr

Vulturul sur este pe cale să revină în România, la 70 de ani de când a fost declarat specie dispărută la noi în țară. Am putea să-l vedem, în curând, în Munții Făgăraș.

Recomandări
Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: „Avem de-a face cu un soi de complot geopolitic americano-rus. Miza este reîmpărțirea Europei în sfere de influență"

Miza negocierilor ruso-americane care se desfășoară acum pare a fi reîmpărțirea Europei în sfere de influență, „într-un soi de complot geopolitic americano-rus”.

Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”
Stiri actuale
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret
Stiri Politice
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Decembrie 2025

47:06

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Decembrie 2025

01:33:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28