O femeie de 84 de ani, din Dolj, a fost găsită moartă pe un teren mlăștinos. Vecina o dăduse dispărută cu o seară înainte

O femeie de 84 de ani din judeţul Dolj a fost găsită moartă, luni, pe un teren mlăştinos. Dispariţia ei fusese semnalată, duminică seară, de o vecină. Victima nu mai avea rude.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că, luni dimineaţă, în extravilanul comunei Perişor, pe un teren mlăştinos, a fost găsită decedată o femeie de 84 de ani, care fusese dată dispărută.

Cadavrul a fost transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi continuă cercetările în acest caz.

Poliţişti din cadrul Secţiei nr.6 Poliţie Rurală Giubega au fost sesizaţi, duminică seara, de o femeie, de 55 de ani, din comuna Perişor, cu privire la faptul că vecina sa de 84 de ani a plecat, duminică, de acasă şi nu a mai revenit. Femeia respectivă nu are aparţinători.

