Încă o butelie a explodat, într-un sat din Dâmbovița. Două femei au ajuns la spital, una prezintă arsuri

27-11-2025 | 11:06
Două femei au ajuns la spital joi după o explozie produsă la o butelie într-o localitate din județul Dâmbovița. Una dintre ele prezintă arsuri, iar cealaltă a suferit un atac de panică. Ambele au fost duse de urgență la spital. 

Claudia Alionescu

Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița intervin în satul Băleni-Sârbi.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului Târgoviște și un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Cornești, potrivit ISU Dâmbovița.

De asemenea, intervine și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

În urma evenimentului, două persoane de sex feminin – una cu arsuri și una cu atac de panică – au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Explozie
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila, cauzată de o butelie GPL. Patru locuințe au fost afectate

Concomitent sunt asigurate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

Cel puţin 44 de morţi şi 279 de dispăruţi în incendiul uriaş din Hong Kong. Pompierii încearcă să stingă flăcările

Mărturiile locatarilor din blocul afectat de explozia din Buftea: „Am sărit în sus din pat cu tot cu canapea”
Mărturiile locatarilor din blocul afectat de explozia din Buftea: „Am sărit în sus din pat cu tot cu canapea”

Șase oameni, inclusiv o adolescentă, au fost răniți într-o explozie care a zguduit marți seară un bloc de locuințe din orașul Buftea, în Ilfov.

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila, cauzată de o butelie GPL. Patru locuințe au fost afectate
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila, cauzată de o butelie GPL. Patru locuințe au fost afectate

Explozie puternică luni într-un bloc cu trei etaje din orașul Însurăței, județul Brăila. Deflagrația - pornită de la o acumulare de gaze la o butelie - a fost urmată de un incendiu ce a cuprins două apartamente.  

Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri

A fost activat Planul Roșu, joi dimineață, în orașul Balș din județul Olt, după o explozie urmată de un incendiu, într-un apartament! Proprietarii au fost transportaţi în stare gravă, la spital.

ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară
ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară

Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare.

Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

