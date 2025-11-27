Încă o butelie a explodat, într-un sat din Dâmbovița. Două femei au ajuns la spital, una prezintă arsuri

Două femei au ajuns la spital joi după o explozie produsă la o butelie într-o localitate din județul Dâmbovița. Una dintre ele prezintă arsuri, iar cealaltă a suferit un atac de panică. Ambele au fost duse de urgență la spital.

Pompierii militari din cadrul ISU Dâmbovița intervin în satul Băleni-Sârbi.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului Târgoviște și un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Cornești, potrivit ISU Dâmbovița.

De asemenea, intervine și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

În urma evenimentului, două persoane de sex feminin – una cu arsuri și una cu atac de panică – au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.

Concomitent sunt asigurate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

