Explozie și incendiu la un bloc de trei etaje din Constanța, de la o acumulare de gaze. Fumul gros s-a văzut de la distanță

02-12-2025 | 14:20
A fost panică, luni seară, într-un cartier din Constanța. O acumulare de gaze a produs o explozie și apoi un incendiu într-un apartament.

Explozia a avut loc puțin înainte de miezul nopții și a fost urmată de un incendiu. Fumul gros degajat putea fi văzut de la mare distanță.

Explozia a avut loc la nivelul unu al blocului cu trei etaje și din fericire nimeni nu a fost rănit.

La fața locului au ajuns de urgență mai multe autospeciale de la ISU Dobrogea, o descarcerare și mai multe ambulanțe.

Până la sosirea salvatorilor, zece persoane au ieșit singure din blocul de locuințe.

Incendiul a fost stins după aproape patru ore și vălvătaia a afectat parterul și etajul întâi al clădirii pe o suprafață de 300 de metri pătrați.

Cătălin R. Tanase despre scenele suprarealiste văzute în războiul din Iugoslavia. Decizia care ne-a adus aderarea la NATO

