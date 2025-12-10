Explozie puternică într-un bloc din Bihor, din cauza unei butelii. Balconul s-a prăbuşit cu tot cu proprietară

S-a dat alarma într-o localitate din Bihor, unde explozia unei butelii a zguduit un bloc întreg de locuinţe.

autor
Călin Ardelean

Balconul unui apartament s-a prăbuşit cu tot cu proprietara. Ea a ajuns la spital.

Explozia s-a produs marți seară, cu o oră înainte de miezul nopţii, la un bloc din localitatea Aleşd.

Femeia avea o parte din bucătărie amenajată în balcon şi, potrivit primelor informaţii, butelia a sărit în aer în momentul în care aceasta a aprins lumina. Acolo se acumulase gaz, de la butelie, după cum spun pompierii.

Balconul s-a prăbuşit cu totul, de la etajul întâi, la fel şi femeia de 36 de ani.

Vecinii au sunat imediat la 112, iar la faţa locului au venit mai multe echipaje de pompieri, SMURD şi ambulanţă.

Femeia, care avea arsuri pe 30 la sută din suprafaţa corpului, dar şi multe traumatisme, a primit îngrijiri la faţa locului, apoi a fost transportată la spital.

Pentru că în scară se simțea miros de gaz, pompierii au evacuat 30 de locatari de la etajele inferioare. După ce blocul a fost aerisit, iar specialiştii au stabilit că nu mai există scăpări de gaz, oamenii s-au putuit întoarce în locuinţe.

Potrivit celor de la Inspectoratul de Stat în Construcții, structura de rezistență a blocului nu a fost afectată.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 10-12-2025 13:16

