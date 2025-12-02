„Bombă” din 20 de butelii, la Vânju Mare. Pompierii au intervenit rapid și au stins incendiul

Incendiu cu pericol de explozie, într-o gospodărie din localitatea Vânju Mare, județul Mehedinți. O anexă a fost cuprinsă de flăcări, iar focul s-a extins pe 300 de metri pătrați.

În acel loc erau depozitate nu mai puțin de 20 de butelii de aragaz, așa că riscul unei deflagrații era uriaș.

Pompierii militari au intervenit cu trei autospeciale și au avut nevoie de mai bine de două ore să stingă incendiul.

Au reușit să scoată la timp buteliile, înainte să se întâmple o catastrofă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Incendiul a pornit de la un scurtcircuit, spun pompierii.

