Un șofer israelian de 22 de ani a fost arestat după un control de rutină în Iași. Ce încerca să ascundă într-o cutie. FOTO

Un tânăr israelian, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de scoatere din țară și trafic de droguri de risc.

Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – Iași, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au descoperit în portbagajul autoturismului condus de acesta aproximativ 100 de grame de canabis.

„Marți, 2 decembrie a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră un bărbat, cetățean israelian, în vârstă de 22 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în R. Moldova. În urma controlului de frontieră efectuat asupra autoturismului, colegii noștri au observat indicii care au generat suspiciuni cu privire la comportamentul bărbatului, motiv pentru care au procedat la verificarea amănunțită a autovehiculului”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii au descoperit aproximativ 100 de grame de canabis ascunse într-o cutie de carton în portbagajul mașinii sale. Drogul era destinat consumatorilor din Republica Moldova.

„Astfel, în spatele capitonajului portbagajului, într-o cutie de carton disimulată cu atenție, polițiștii de frontieră au descoperit o substanță vegetală de culoare verde, ambalată, despre care exista suspiciunea că este canabis. Cantitatea totală identificată a fost de aproximativ 100 grame, drog de risc pe care bărbatul intenționa să îl comercializeze unor consumatori din Republica Moldova. Ulterior, în aceeași zi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea cetățeanului israelian, acesta fiind cercetat pentru tentativă la scoatere din țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc”, se mai arată în comunicat.

Bărbatul este cercetat pentru tentativă la scoatere din țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

„La data de 03.12.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai transmis Poliția de Frontieră.

