Un șofer israelian de 22 de ani a fost arestat după un control de rutină în Iași. Ce încerca să ascundă într-o cutie. FOTO

Stiri actuale
04-12-2025 | 17:42
droguri
Politia de Frontiera Romana

Un tânăr israelian, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de scoatere din țară și trafic de droguri de risc.

autor
Mihaela Ivăncică

Polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – Iași, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au descoperit în portbagajul autoturismului condus de acesta aproximativ 100 de grame de canabis.

Marți, 2 decembrie a.c., în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră un bărbat, cetățean israelian, în vârstă de 22 de ani, la volanul unui autoturism înmatriculat în R. Moldova. În urma controlului de frontieră efectuat asupra autoturismului, colegii noștri au observat indicii care au generat suspiciuni cu privire la comportamentul bărbatului, motiv pentru care au procedat la verificarea amănunțită a autovehiculului, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

droguri droguri
droguri droguri
droguri droguri
droguri droguri
droguri droguri
droguri droguri

El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce polițiștii au descoperit aproximativ 100 de grame de canabis ascunse într-o cutie de carton în portbagajul mașinii sale. Drogul era destinat consumatorilor din Republica Moldova.

Citește și
DIICOT, trupe speciale
Operațiunea „Ziua Z” 2025, la bilanț: Peste 90 reținuți, 22 arestați preventiv – 46 kg canabis, arme, mașini de lux ridicate

Astfel, în spatele capitonajului portbagajului, într-o cutie de carton disimulată cu atenție, polițiștii de frontieră au descoperit o substanță vegetală de culoare verde, ambalată, despre care exista suspiciunea că este canabis. Cantitatea totală identificată a fost de aproximativ 100 grame, drog de risc pe care bărbatul intenționa să îl comercializeze unor consumatori din Republica Moldova. Ulterior, în aceeași zi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea cetățeanului israelian, acesta fiind cercetat pentru tentativă la scoatere din țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc, se mai arată în comunicat.

Bărbatul este cercetat pentru tentativă la scoatere din țară de droguri de risc și trafic de droguri de risc.

La data de 03.12.2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a mai transmis Poliția de Frontieră.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

Sursa: Politia de Frontiera Romana

Etichete: iași, politia de frontiera, canabis,

Dată publicare: 04-12-2025 17:42

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ
Stiri Sanatate
Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ

Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.

Operațiunea „Ziua Z” 2025, la bilanț: Peste 90 reținuți, 22 arestați preventiv – 46 kg canabis, arme, mașini de lux ridicate
Stiri actuale
Operațiunea „Ziua Z” 2025, la bilanț: Peste 90 reținuți, 22 arestați preventiv – 46 kg canabis, arme, mașini de lux ridicate

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și Poliția Română au destructurat rețele de criminalitate organizată în cadrul amplei operațiuni „Ziua Z”.

Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost prins în flagrant de polițiști. Avea cocaină în șosete și canabis în lada frigorifică
Stiri Diverse
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost prins în flagrant de polițiști. Avea cocaină în șosete și canabis în lada frigorifică

Un tânăr în vârstă de 20 de ani este arestat preventiv într-un dosar în care este inculpat pentru trafic de droguri de risc şi mare risc.

Studiu: Consumul de canabis pentru durere, anxietate sau depresie poate creşte riscul de paranoia
Stiri Stiinta
Studiu: Consumul de canabis pentru durere, anxietate sau depresie poate creşte riscul de paranoia

Persoanele care încep să fumeze canabis pentru a combate durerea, anxietatea sau depresia prezintă un risc mai mare de a dezvolta paranoia în comparaţie cu cei care încep să consume pentru "distracţie", relatează dpa.

Un tânăr de 24 de ani, prins în flagrant delict. Transporta droguri ascunse în colete, din Spania
Stiri actuale
Un tânăr de 24 de ani, prins în flagrant delict. Transporta droguri ascunse în colete, din Spania

Un bărbat de 24 de ani a fost reţinut şi va fi propus instanţei pentru arestare preventivă, după ce a fost prins în flagrant delict, în Bucureşti, în timp ce transporta aproximativ 1,8 kilograme de canabis, ascunse într-un colet, printre haine.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28