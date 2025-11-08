Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost prins în flagrant de polițiști. Avea cocaină în șosete și canabis în lada frigorifică

08-11-2025 | 11:27
sosete inteligente

Un tânăr în vârstă de 20 de ani este arestat preventiv într-un dosar în care este inculpat pentru trafic de droguri de risc şi mare risc.

Cristian Matei

Potrivit anchetatorilor, citați de News.ro, el a introdus în ţară canabis, care era ascuns printre alimente, şi cocaină pe care a băgat-o în şosete.

În dosarul instrumentat de procurorii DIICOT şi de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare, tânărul de 20 de ani este cercetat într-un dosar care vizează comiterea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc şi trafic intern de droguri de risc şi mare risc după ce a fost prin introducând în ţară substanţe stupefiante.

„Cel în cauză a fost prins în flagrant delict, de către poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare şi ai Poliţiei de Frontieră din cadrul S.T.P.F. Satu Mare, în timp ce ar fi introdus pe teritoriul României, cantităţi de canabis (drog de risc) şi cocaină (drog de mare risc). Astfel, într-o ladă frigorifică aflată în portbagajul autoturismului au fost descoperite, disimulate printre diverse alimente, 100 de grame de canabis, iar, în urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului, a fost descoperită o cantitate de cocaină ascunsă în şosetă”, informează, sâmbătă, oficialii Poliţiei Satu Mare.

Vineri, 7 noiembrie 2025, procurorii DIICOT l-au reţinut pe bărbat pentru 24 de ore şi l-au prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, Tribunalului Satu Mare emiţând mandat în acest sens, valabil 30 de zile.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 08-11-2025 11:27

