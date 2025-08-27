Studiu: Consumul de canabis pentru durere, anxietate sau depresie poate creşte riscul de paranoia

27-08-2025 | 20:12
canabis
Persoanele care încep să fumeze canabis pentru a combate durerea, anxietatea sau depresia prezintă un risc mai mare de a dezvolta paranoia în comparaţie cu cei care încep să consume pentru "distracţie", relatează dpa.

Mihaela Ivăncică

Potrivit celui mai mare studiu efectuat pe acest subiec, utilizatorii consumă mai mult THC, componenta psihoactivă a canabisului.

Studiul survine în contextul unei analize separate care leagă trauma din copilărie la niveluri mai ridicate de paranoia în rândul consumatorilor de canabis.

Acest lucru ar putea explica de ce persoanele cu traume pot fi mai vulnerabile la efectele canabisului, sugerează cercetătorii.

În Anglia, canabisul medicinal este prescris numai de Serviciul Naţional de Sănătate din Marea Britanie (NHS) unor pacienţi selectaţi, între care copii cu forme rare şi severe de epilepsie, persoanelor cu spasme musculare cauzate de scleroză multiplă şi adulţilor care suferă de vărsături şi greaţă cauzate de chimioterapie.

Clinici private oferă tratamente pe bază de canabis

Cu toate acestea, clinici private oferă canabis pentru o serie de afecţiuni, între care dureri cronice şi probleme de sănătate mintală.

În ceea ce priveşte consumul în scop recreaţional, canabisul este un drog de clasa B şi este ilegal să fie deţinut, cultivat, distribuit sau vândut în Regatul Unit.

Un studiu, condus de experţi de la Institutul de Psihiatrie, Psihologie şi Neuroştiinţe (IoPPN) de la King's College London şi publicat în BMJ Mental Health, a analizat motivele pentru care oamenii încep să consume canabis şi dacă acest lucru a avut un impact asupra consumului ulterior.

Cercetătorii au analizat răspunsurile din sondajul Cannabis&Me, care a inclus 3.389 de actuali şi foşti consumatori de canabis cu vârsta peste 18 ani din zona Londrei şi care nu aveau antecedente de psihoză clinică.

Aceştia au descoperit că cei care au spus că au început să consume canabis pentru a gestiona o boală, inclusiv durere, anxietate sau depresie sau pentru că prezentau simptome psihotice minore, au avut scoruri mai mari de paranoia.

Persoanele cu cele mai mici scoruri au fost cele care au declarat că au început să consume canabis pentru distracţie sau pentru că erau curioşi, se arată în sondaj.

Sursa: Agerpres

Etichete: studiu, canabis,

Dată publicare: 27-08-2025 20:12

