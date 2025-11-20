Operațiunea „Ziua Z” 2025, la bilanț: Peste 90 reținuți, 22 arestați preventiv – 46 kg canabis, arme, mașini de lux ridicate

Stiri actuale
20-11-2025 | 13:22
DIICOT, trupe speciale
PRO TV

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și Poliția Română au destructurat rețele de criminalitate organizată în cadrul amplei operațiuni „Ziua Z”.

autor
Mihai Niculescu

Operațiunea, lansată inițial în 2018 pentru combaterea traficului de droguri, persoane, minori, pornografie infantilă și infracțiuni cibernetice, s-a concretizat cu acțiuni periodice ale polițiștilor și procurorilor. În prezent, au fost efectuate 216 percheziții în toată țara vizând 250 de suspecți, concretizate în 91 de rețineri, 22 de arestări preventive și ridicări de probe: 46 kg canabis, 2 kg heroină/cocaină, arme, bijuterii și 23 de mașini de lux.

Bilanțul operațiunii: Droguri, arme și lux confiscate

Procurorii DIICOT au anunțat joi rezultatele preliminare, după acțiuni simultane în peste 20 de județe, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei:

- Droguri: Aproximativ 46 kg canabis (drog de risc), 2 kg substanțe de mare risc (heroină, cocaină și sintetice).

- Arme și accesorii: 3 arme letale, 10 arme neletale, arme albe, grindere, cântare.

Citește și
Cum este sărbătorită Ziua de 8 Martie în Bulgaria
Cum este sărbătorită Ziua de 8 Martie în Bulgaria

- Bunuri de lux: Sechestru pe 23 de autoturisme (majoritatea de lux, inclusiv modele Audi, BMW și Mercedes), ceasuri Rolex, bijuterii, sume în lei/euro și alte valute.

- Probele digitale: Laptopuri, tablete, telefoane și medii de stocare cu mii de ore de înregistrări, documente și înscrisuri.

„În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate aproximativ 46 kilograme canabis, 2 kilograme substanţe din categoria drogurilor de mare risc (heroină şi cocaină) şi a celor sintetice, grindere, cântare, dispozitive mobile, laptopuri, tablete şi medii de stocare a datelor, 3 arme letale şi 10 arme neletale, arme albe, sume de bani în lei, euro şi alte valute, ceasuri de lux, bijuterii, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 23 de autoturisme, majoritatea din categoria lux”, se arată în comunicatul DIICOT.

Rețineri și arestări: 91 reținuți, 22 arestați

După administrarea probatoriului, procurorii au dispus:

- Reținere 24 ore: Pentru 91 de inculpați.

- Control judiciar: Pentru alți 19.

- Arestare preventivă: Pentru 22 de persoane, cu instanțele urmând să decidă și pentru restul propunerilor DIICOT în cursul zilei de joi.

Audierile se desfășoară la sedii DIICOT din țară, inclusiv Bacău, Iași și Satu Mare, unde au fost identificate rețele de distribuție online de materiale pornografice cu minori și trafic de droguri.

„Ziua Z”: Inițiativă de șapte ani împotriva mafiei transnaționale

Operațiunea, coordonată național de DIICOT și Poliția Română, continuă angajamentul din 2018 de a lovi structurile de crimă organizată implicată în:

- Trafic de persoane și minori.

- Pornografie infantilă (distribuție online via rețele P2P).

- Trafic de droguri (de la canabis la heroină).

- Criminalitate informatică (fraude, hacking).

„Această inițiativă începută în anul 2018, sub denumirea generică Ziua Z, continuă angajamentul ferm al instituţiei noastre în prevenirea şi combaterea formelor grave de criminalitate”, au transmis IGPR și DIICOT. Acțiunile vizează probe pentru confiscări și recuperări de prejudicii, cu focus pe bunuri de lux achiziționate din infracțiuni” transmit anchetatorii.

Edițiile anterioare (ex. mai 2025) au dus la rețineri similare, confiscând tone de droguri și active de milioane de euro. Anul acesta, operațiunea subliniază creșterea amenințărilor transnaționale, cu rețele din estul Europei infiltrând România.

Sursa: News.ro

Etichete: droguri, diicot, perchezitii, ziua z, trafic de carne vie,

Dată publicare: 20-11-2025 13:16

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Participarea Rusiei la ”Ziua Z” sub semnul întrebării: Moscova așteaptă invitația Franței
Stiri externe
Participarea Rusiei la ”Ziua Z” sub semnul întrebării: Moscova așteaptă invitația Franței

Rusia a declarat marți că nu a primit încă o invitație la cea de-a 80-a aniversare a debarcării de Ziua Z, în ciuda faptului că Franța a spus că va invita Rusia la comemorări.

Cum este sărbătorită Ziua de 8 Martie în Bulgaria
myImpact
Cum este sărbătorită Ziua de 8 Martie în Bulgaria

Ziua de 8 Martie este contestată, considerată învechită, iar pentru unii poate chiar puțin ipocrită. Sărbătoarea oferă multe prilejuri de discuție în rândul celor din Generația Z, scrie portalul bulgar vbox7.com.

Operațiunea Ziua Z în România. 40 de studenți din Timișoara, audiați pentru trafic de droguri
Stiri actuale
Operațiunea Ziua Z în România. 40 de studenți din Timișoara, audiați pentru trafic de droguri

Peste 240 de percheziţii au avut loc astăzi în 28 de judeţe în cadrul unei operaţiuni de amploare a procurorilor DIICOT.

Galerie FOTO: Ziua Z, dupa 68 de ani. Imaginile care surprind sacrificiul a peste 4.000 de soldati
Special
Galerie FOTO: Ziua Z, dupa 68 de ani. Imaginile care surprind sacrificiul a peste 4.000 de soldati

Miercuri s-au implinit 68 de ani de la una din cele mai indraznete asalturi militare din istorie. Peste 4.000 de soldati au platit cu viata in Ziua Z, pentru ca Aliatii sa castige razboiul impotriva Germaniei naziste.

Ouale stresate, interzise in magazine. Cum poti afla daca noua regula este respectata de comercianti
Stiri Sociale
Ouale stresate, interzise in magazine. Cum poti afla daca noua regula este respectata de comercianti

1 ianuarie 2012 a fost ziua Z pentru asa-zisele "oua stresate". Producatorii care nu si-au modernizat fermele avicole, astfel incat gaina sa zburde in voie si sa aiba ore tihnite de somn, vor avea interdictie in magazine.

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Judecătorii CCR au amânat termenul de judecată pentru mărirea taxelor locale și auto pe data 4 februarie 2026, astfel că acestea nu pot crește de la începutul anului viitor.

Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie transmis joi către CSM pentru aviz.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 Noiembrie 2025

03:32:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28