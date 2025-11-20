Operațiunea „Ziua Z” 2025, la bilanț: Peste 90 reținuți, 22 arestați preventiv – 46 kg canabis, arme, mașini de lux ridicate

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și Poliția Română au destructurat rețele de criminalitate organizată în cadrul amplei operațiuni „Ziua Z”.

Operațiunea, lansată inițial în 2018 pentru combaterea traficului de droguri, persoane, minori, pornografie infantilă și infracțiuni cibernetice, s-a concretizat cu acțiuni periodice ale polițiștilor și procurorilor. În prezent, au fost efectuate 216 percheziții în toată țara vizând 250 de suspecți, concretizate în 91 de rețineri, 22 de arestări preventive și ridicări de probe: 46 kg canabis, 2 kg heroină/cocaină, arme, bijuterii și 23 de mașini de lux.

Bilanțul operațiunii: Droguri, arme și lux confiscate

Procurorii DIICOT au anunțat joi rezultatele preliminare, după acțiuni simultane în peste 20 de județe, cu sprijinul Poliției de Frontieră și Jandarmeriei:

- Droguri: Aproximativ 46 kg canabis (drog de risc), 2 kg substanțe de mare risc (heroină, cocaină și sintetice).

- Arme și accesorii: 3 arme letale, 10 arme neletale, arme albe, grindere, cântare.

- Bunuri de lux: Sechestru pe 23 de autoturisme (majoritatea de lux, inclusiv modele Audi, BMW și Mercedes), ceasuri Rolex, bijuterii, sume în lei/euro și alte valute.

- Probele digitale: Laptopuri, tablete, telefoane și medii de stocare cu mii de ore de înregistrări, documente și înscrisuri.

„În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate aproximativ 46 kilograme canabis, 2 kilograme substanţe din categoria drogurilor de mare risc (heroină şi cocaină) şi a celor sintetice, grindere, cântare, dispozitive mobile, laptopuri, tablete şi medii de stocare a datelor, 3 arme letale şi 10 arme neletale, arme albe, sume de bani în lei, euro şi alte valute, ceasuri de lux, bijuterii, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 23 de autoturisme, majoritatea din categoria lux”, se arată în comunicatul DIICOT.

Rețineri și arestări: 91 reținuți, 22 arestați

După administrarea probatoriului, procurorii au dispus:

- Reținere 24 ore: Pentru 91 de inculpați.

- Control judiciar: Pentru alți 19.

- Arestare preventivă: Pentru 22 de persoane, cu instanțele urmând să decidă și pentru restul propunerilor DIICOT în cursul zilei de joi.

Audierile se desfășoară la sedii DIICOT din țară, inclusiv Bacău, Iași și Satu Mare, unde au fost identificate rețele de distribuție online de materiale pornografice cu minori și trafic de droguri.

„Ziua Z”: Inițiativă de șapte ani împotriva mafiei transnaționale

Operațiunea, coordonată național de DIICOT și Poliția Română, continuă angajamentul din 2018 de a lovi structurile de crimă organizată implicată în:

- Trafic de persoane și minori.

- Pornografie infantilă (distribuție online via rețele P2P).

- Trafic de droguri (de la canabis la heroină).

- Criminalitate informatică (fraude, hacking).

„Această inițiativă începută în anul 2018, sub denumirea generică Ziua Z, continuă angajamentul ferm al instituţiei noastre în prevenirea şi combaterea formelor grave de criminalitate”, au transmis IGPR și DIICOT. Acțiunile vizează probe pentru confiscări și recuperări de prejudicii, cu focus pe bunuri de lux achiziționate din infracțiuni” transmit anchetatorii.

Edițiile anterioare (ex. mai 2025) au dus la rețineri similare, confiscând tone de droguri și active de milioane de euro. Anul acesta, operațiunea subliniază creșterea amenințărilor transnaționale, cu rețele din estul Europei infiltrând România.

