Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ

20-11-2025 | 17:50
Medicamente
Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.

Ioana Andreescu

„Astăzi am făcut unul dintre cei mai importanţi paşi din ultimii ani pentru pacienţii din România: extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite cu 41 de medicamente şi, în acelaşi timp, extinderea listei de afecţiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise”, a anunţat, joi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Lista completă cu cele 41 de medicamente noi compensate și gratuite

Potrivit acestuia, „este o schimbare de fond, care atinge direct vieţile oamenilor”.

„Este unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani şi un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătăţii, ANMDMR şi CNAS. Sunt mândru că, împreună, am reuşit să introducem terapii noi, inovatoare, generice şi biosimilare, care aduc tratamentul mai aproape de oameni şi fac sistemul mai accesibil şi mai corect. În paralel, extinderea afecţiunilor eligibile pentru medicamentele deja existente face tratamentele mai accesibile pentru mai mulţi pacienţi.

Prin această extindere, pacienţii cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice şi infecţioase primesc opţiuni terapeutice moderne, validate ştiinţific şi aliniate la standardele europene”, a mai transmis ministrul.

Rogobete a precizat că, pentru bolile rare, se introduc tratamente de ultimă generaţie pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie.

Domeniile în care se introduc sau extind tratamente noi:

Oncologie 

Cancer mamar în stadiu avansat
Cancer colorectal (CCR) metastazat
Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare
Cancer mamar metastatic sau avansat local
Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat
Cancer tiroidian medular avansat
Cancer de prostată avansat
Cancer de prostată metastatic
Leucemie
Mielom multiplu recidivat şi refractar
Melanom uveal
Cancer de tract biliar

Neurologie

Tratamentul migrenei
Epilepsie
Miastenia gravis

Reutomatologie

Artrita psoriazică
Spondiloartrită axială

Dermatologie

Dermatită atopică

Pneumologie

Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)
Astm bronşic sever

Endocrinologie

Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)
Dislipidemie mixtă

Oftalmologie

Degenerescenţă maculară neovasculară
Edem macular diabetic

Hematologie

Trombocitopenie severă

Pediatrie

Tratamentul acondroplaziei

Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie)

Amiloidoză cu transtiretină
Hipertensiune esenţială

Gastroenterologie

Colită ulcerativă

Alergologie

Angioedem ereditar

Boli infecțioase

Noi combinaţii medicamentoase pentru tratamentul infecţiei HIV.

Dată publicare: 20-11-2025 17:24

