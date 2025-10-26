Un șofer din Neamț a intrat cu mașina într-un gard după o depășire riscantă. Momentul a fost surprins de camere

În județul Neamț, un șofer a ajuns la spital, după ce a intrat cu mașina într-un gard. O cameră de supraveghere a surprins cum bărbatul de 39 de ani încearcă să depășească două vehicule.

Lucru pe care l-ar fi făcut, fără să se asigure, și conducătorul auto din față.

Dubița lovește autoturismul într-o parte, iar acesta alunecă pe șosea, încercând să frâneze. Apoi, se oprește în gard.

Cei trei șoferi au fost verificați cu etilotestul și nu consumaseră alcool. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

