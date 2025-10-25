Accident naval pe Dunăre. O ambarcațiune a lovit o barjă, în Galați. Un bărbat a fost găsit inconștient

Trei persoane, printre care și un copil, au fost implicate vineri seară într-un accident pe Dunăre, la Galați, după ce ambarcațiunea în care se aflau a lovit o barjă.

Primele informaţii arată că unul dintre adulţi este inconştient, celălalt şi copilul fiind evaluaţi medical.

”În urmă cu puţin timp, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Galaţi a fost solicitat să intervină la un accident naval produs în zona Romportmet, în municipiul Galaţi, unde o ambarcaţiune cu 3 ocupanţi (2 adulţi şi 1 minor), care se deplasa pe Dunăre, a lovit o barjă”, a anunţat ISU Galaţi.

Ambarcaţiunea a fost adusă la mal de o navă din cadrul Administraţiei Fluviale Galaţi.

Potrivit sursei citate, cele 3 victime au fost preluate de echipajele medicale. Un adult este inconştient, iar ceilalţi doi ocupanţi (un adult şi un minor) sunt conştienţi, aflându-se în evaluare medicală.

La locul evenimentului acţionează o autospecială de intervenţie, un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD tip C, un echipaj SMURD tip B, o ambarcaţiune a Poliţiei de Frontieră şi o ambarcaţiune a Administraţiei Fluviale Galaţi, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi.

