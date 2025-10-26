Un șofer a fost decapitat după ce a intrat pe contrasens și s-a izbit de un tractor în Tulcea. Pasagerul a fost dus la spital

26-10-2025 | 07:30
accident tulcea

Accident înfiorător, petrecut pe un drum din județul Tulcea. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

 

Marius Grama

Un bărbat de 58 de ani a murit pe loc, după ce a ajuns cu mașina pe contrasens și s-a izbit de un tractor încărcat cu cereale.

Medicii sosiți la fața locului l-au găsit pe șoferul autoturismului decapitat. În dreapta se afla un pasager, care a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la spital.

Niciunul dintre conducători nu consumase alcool, spun polițiștii.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București

Sursa: Pro TV

