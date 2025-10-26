Un șofer a fost decapitat după ce a intrat pe contrasens și s-a izbit de un tractor în Tulcea. Pasagerul a fost dus la spital

Accident înfiorător, petrecut pe un drum din județul Tulcea. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Un bărbat de 58 de ani a murit pe loc, după ce a ajuns cu mașina pe contrasens și s-a izbit de un tractor încărcat cu cereale.

Medicii sosiți la fața locului l-au găsit pe șoferul autoturismului decapitat. În dreapta se afla un pasager, care a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la spital.

Niciunul dintre conducători nu consumase alcool, spun polițiștii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













