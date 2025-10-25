Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. O femeie, blocată în autoturism. Două echipaje de pompieri au intervenit

25-10-2025 | 14:48
accident Bistrița-Năsăud
ISU Bistrița-Năsăud

Un accident grav s-a produs sâmbătă în localitatea Monariu din județul Bistrița-Năsăud, iar două persoane au fost implicate în acest accident. 

 

Cristian Matei

Cele două victime au fost găsite de echipele de intervenție ”conștiente și cooperante”.

De asemenea, o femeie a fost găsită blocată în autoturism, având multiple traumatisme.

Ea a fost transportată la unitatea de primiri urgențe SMURD Bistrița pentru investigații medicale suplimentare.

”Cealaltă victimă, bărbat, a refuzat transportul la spital”, au transmis autoritățile.

Două echipaje de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj SAJ au intervenit la acest accident rutier.

Sursa: Pro TV

