Accident grav în județul Bistrița-Năsăud. O femeie, blocată în autoturism. Două echipaje de pompieri au intervenit

Un accident grav s-a produs sâmbătă în localitatea Monariu din județul Bistrița-Năsăud, iar două persoane au fost implicate în acest accident.
Cele două victime au fost găsite de echipele de intervenție ”conștiente și cooperante”.
De asemenea, o femeie a fost găsită blocată în autoturism, având multiple traumatisme.
Ea a fost transportată la unitatea de primiri urgențe SMURD Bistrița pentru investigații medicale suplimentare.
”Cealaltă victimă, bărbat, a refuzat transportul la spital”, au transmis autoritățile.
Două echipaje de pompieri, un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj SAJ au intervenit la acest accident rutier.
