Accident grav pe „drumul morții”. Un camion s-a răsturnat peste o mașină. Două persoane au murit. FOTO

24-10-2025 | 15:59
Camion răsturnat peste o mașină în Iași
Un grav accident rutier s-a produs, vineri, pe DN 2, cunoscut și ca „drumul morții”, în judeţul Iaşi, unde un camion s-a răsturnat peste o maşină.

Ioana Andreescu

Patru persoane sunt implicate, două fiind inconştiente. Cele două persoane au fost declarate decedate.

Update: La faţa locului intervin şi echipaje din judeţul Suceava.

ISU Suceava anunţă că cele două peraoane rămase încarcerate au fost extrase.

”Din nefericire, cadrele medicale nu au putut decât să se constate decesul”, a precizat ISU Suceava.

Şoferul autotrenului, conştient şi cooperant, a fost monitorizat medical, dar ulterior a refuzat transportul la spital.

Știrea Inițială: ISU Iaşi anunţă, vineri, un accident rutier grav produs pe DN 2

”Echipajele Secţiei de Pompieri Paşcani intervin la această oră între localităţile Cristeşti şi Drăguşeni, unde un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În eveniment sunt implicate patru persoane, dintre care două victime aflate în autoturism sunt încarcerate şi inconştiente”, a transmis sursa citată.

La faţa locului acţionează 13 pompieri cu 2 autospeciale de intervenţie şi o ambulanţă SMURD tip EPA, sprijiniţi de un echipaj SAJ tip C cu medic.

Misiunea forţelor de intervenţie este în plină desfăşurare.

Deocamdată nu se ştie cum s-a produs accidentul.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 24-10-2025 15:37

