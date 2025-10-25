După cinci ani, Pakistanul reia zborurile către Europa. Suspendarea a fost cauzată de un accident cu 97 de morți

Stiri externe
25-10-2025 | 14:47
Pakistan International Airlines
Shutterstock

Compania aeriană publică pakistaneză PIA a reluat sâmbătă zborurile directe spre Regatul Unit, după cinci ani în care acestea au fost suspendate din raţiuni de securitate aeriană, a anunţat un ministru pakistanez, informează AFP, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

Pakistan International Airlines (PIA) este prima companie pakistaneză care face acest lucru, după ce Londra a ridicat, în iulie, interdicţia de zbor impusă companiilor pakistaneze, normele de securitate aeriană din Pakistan fiind considerate acum „satisfăcătoare şi conforme normelor internaţionale".

Zborul inaugural de sâmbătă al Pakistan International Airlines (PIA) între Islamabad şi Manchester (nord-vestul Angliei) marchează o etapă importantă în restabilirea credibilităţii internaţionale a companiei naţionale, a apreciat ministrul pakistanez al apărării Khawaja Asif în timpul unei ceremonii pe aeroportul din Islamabad.

„După cinci ani lungi şi dificili, reluarea astăzi a zborurilor între Islamabad şi Manchester este o performanţă pe care am realizat-o datorită muncii şi determinării noastre", a subliniat Asif.

Accidentul din 2020 a dus la suspendarea zborurilor

Autorizaţia de a avea acces la spaţiile aeriene britanic, european şi american fusese suspendată în mai 2020, la o lună după prăbuşirea unui Airbus al companiei aeriene pakistaneze în cel mai mare oraş al ţării, Karachi (sud), accident care se soldase cu 97 de morţi.

Citește și
Livrator
Reacția unui livrator din Pakistan când a ajuns în traficul din România. „Dificil în sensul giratoriu”

Catastrofa, care fusese atribuită unei erori umane a piloţilor şi controlorilor de trafic aerian, a fost urmată de acuzaţii conform cărora aproape o treime dintre licenţele de pilot acordate de PIA erau false sau suspecte.

De atunci, Islamabadul a revizuit formarea de piloţi, licenţele, menţinerea avioanelor şi protocoalele de securitate, a precizat sâmbătă Asif.

Compania vizează extinderea zborurilor în Europa

Într-o primă etapă, PIA va asigura două zboruri săptămânale între Islamabad şi Manchester. Compania prevede într-o etapă ulterioară zboruri spre Londra şi Birmingham (vest).

În noiembrie 2024, agenţia UE pentru securitate aviatică a anunţat că a ridicat interdicţia de zbor impusă PIA, permiţând companiei aeriene pakistaneze să îşi reia zborurile spre Paris în ianuarie 2025.

Sursa: Agerpres

Etichete: Marea Britanie, europa, londra, pakistan,

Dată publicare: 25-10-2025 14:47

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan
Stiri externe
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan

O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit prelungirea încetării focului în urma confruntărilor violente de la graniţă.

Reacția unui livrator din Pakistan când a ajuns în traficul din România. „Dificil în sensul giratoriu”
Stiri actuale
Reacția unui livrator din Pakistan când a ajuns în traficul din România. „Dificil în sensul giratoriu”

Tot mai mulți livratori străini circulă zilnic pe străzi, unii fără permis, alții după propriile reguli, și provoacă accidente rutiere.

Escaladare periculoasă la granița Afganistan–Pakistan: cele mai violente lupte din ultimii ani pot declanșa un nou război
Stiri externe
Escaladare periculoasă la granița Afganistan–Pakistan: cele mai violente lupte din ultimii ani pot declanșa un nou război

Tensiunile dintre Afganistan şi Pakistan s-au intensificat în ultimele zile, odată cu schimburile de focuri mortale dintre cele două ţări vecine, care au alimentat temerile privind un conflict mai amplu, transmite CNN.

Recomandări
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
Stiri Sociale
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT

Guvernul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră și va prelungi cu 2 ani perioada de explorare prevăzută de acordul de concesiune a perimetrului Neptun Deep. Măsura nu afectează demararea producției în 2027, după cum era stabilit.

 

Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO
Stiri actuale
Nicușor Dan, la Ziua Armatei: Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept că vrei pace, trebuie să fii responsabil VIDEO

Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că modernizarea Armatei Române este o prioritate, punctând că nu e suficient să spui că vrei pace, ci trebuie să fii responsabil, să te pregăteşti ca să descurajezi războiul.

 

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 25 Octombrie 2025

02:15:08

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28