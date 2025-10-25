După cinci ani, Pakistanul reia zborurile către Europa. Suspendarea a fost cauzată de un accident cu 97 de morți

Compania aeriană publică pakistaneză PIA a reluat sâmbătă zborurile directe spre Regatul Unit, după cinci ani în care acestea au fost suspendate din raţiuni de securitate aeriană, a anunţat un ministru pakistanez, informează AFP, preluat de Agerpres.

Pakistan International Airlines (PIA) este prima companie pakistaneză care face acest lucru, după ce Londra a ridicat, în iulie, interdicţia de zbor impusă companiilor pakistaneze, normele de securitate aeriană din Pakistan fiind considerate acum „satisfăcătoare şi conforme normelor internaţionale".

Zborul inaugural de sâmbătă al Pakistan International Airlines (PIA) între Islamabad şi Manchester (nord-vestul Angliei) marchează o etapă importantă în restabilirea credibilităţii internaţionale a companiei naţionale, a apreciat ministrul pakistanez al apărării Khawaja Asif în timpul unei ceremonii pe aeroportul din Islamabad.

„După cinci ani lungi şi dificili, reluarea astăzi a zborurilor între Islamabad şi Manchester este o performanţă pe care am realizat-o datorită muncii şi determinării noastre", a subliniat Asif.

Accidentul din 2020 a dus la suspendarea zborurilor

Autorizaţia de a avea acces la spaţiile aeriene britanic, european şi american fusese suspendată în mai 2020, la o lună după prăbuşirea unui Airbus al companiei aeriene pakistaneze în cel mai mare oraş al ţării, Karachi (sud), accident care se soldase cu 97 de morţi.

Catastrofa, care fusese atribuită unei erori umane a piloţilor şi controlorilor de trafic aerian, a fost urmată de acuzaţii conform cărora aproape o treime dintre licenţele de pilot acordate de PIA erau false sau suspecte.

De atunci, Islamabadul a revizuit formarea de piloţi, licenţele, menţinerea avioanelor şi protocoalele de securitate, a precizat sâmbătă Asif.

Compania vizează extinderea zborurilor în Europa

Într-o primă etapă, PIA va asigura două zboruri săptămânale între Islamabad şi Manchester. Compania prevede într-o etapă ulterioară zboruri spre Londra şi Birmingham (vest).

În noiembrie 2024, agenţia UE pentru securitate aviatică a anunţat că a ridicat interdicţia de zbor impusă PIA, permiţând companiei aeriene pakistaneze să îşi reia zborurile spre Paris în ianuarie 2025.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













