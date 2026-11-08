Suspectul ar fi fost surprins la un filtru conducând deși are permisul anulat, însă nu a oprit la somațiile agenților. În timpul cursei a acroșat un subofițer, dar și-a continuat goana până când a abandonat mașina în care se aflau partenera lui și copilul lor.

Au fost 20 de minute extrem de tensionate pentru agenții de la rutieră din Ilfov care au pornit în urmărirea mașinii de la Cornetu. Șoferul, al cărui permis era deja anulat după cum susțin polițiștii, ar fi refuzat să oprească la un filtru.

Și-a continuat cursa până la Bragadiru fără să țină cont că în mașină erau partenera lui și copilul lor de 6 ani.

Balaș Andreea, agent de poliție: La un moment dat, conducătorul auto ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi pătruns pe acostament, în direcția polițiștilor aflați în dispozitivul de oprire. Unul dintre polițiști a efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat și l-a acroșat cu autoturismul în zona mâinii, continuându-și deplasarea.

Ulterior, autoturismul a fost găsit pe DN 6, dar bărbatul și familia lui dispăruseră. Polițiștii i-au dat însă rapid de urmă șoferului și l-au încătușat. În tot acest timp, agentul pe care l-a rănit a primit îngrijiri medicale.