El este cercetat pentru că ar fi agresat un tânăr de 25 de ani pe care o minoră îl acuza de viol. Vloggerul - ajutat de un prieten - a decis să-l pedepsească pe presupusul violator.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

„Vezi că fuge! Vezi că fuge!”

Acestea sunt momentele în care „Justițiarul” și amicul său îl reperează în trafic pe cel căutat, îl încolțesc și pornesc în urmărirea lui. Imaginile au fost postate chiar de justițiar în mediul online.

Goana nebună pe străzile din Ploiești se termină câteva străzi mai încolo. Apoi, cei doi îi cer individului suspectat de viol să coboare. Urmează secvențe violente, filmate chiar de cei implicați.

Totul a început după ce o fată de 16 ani s-a plâns că ar fi fost violată de un tânăr de 25 de ani, iar vloggerul, cunoscut sub numele de „Justițiarul din Berceni”, a decis să intervină. La finalul episodului, cei doi au sunat la poliție.

Poliția a deschis două dosare penale

Doar că, după cercetări, polițiștii au deschis două dosare penale: unul pentru tânărul suspectat de viol, și al doilea pentru faptele imputate celorlalte două persoane. „Justițiarul" și prietenul său sunt acuzați că l-ar fi agresat pe cel urmărit, care a depus și el plângere. Cei doi se consideră, însă, nevinovați.

Alexandru Costandachi, vloggerul „Justițiarul din Berceni": Am fost contactați de către o domnișoară, ne-a povestit ce a pățit, ne-a explicat că este frică să își anunțe părinți, că îi este frică să meargă singură la poliție.

George, prietenul vloggerului: Este o situație stânjenitoare, dar nu regretăm nicio secundă că ne-am implicat.

Cei doi sunt în arest la domiciliu, cercetați pentru lipsire de libertate și loviri și alte violențe. Bărbatul suspect în cazul de viol este cercetat în stare de libertate. El nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere.