El a fost prins ulterior, anchetatorii stabilind că nu avea permis de conducere. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, scrie news.ro.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov au anunțat că, sâmbătă seară, polițiștii din Bragadiru au urmărit un șofer care nu a vrut să oprească la semnal.

„Autoturismul în cauză a fost urmărit de polițiști pe mai multe străzi din orașul Bragadiru. Astfel, în vederea opririi acestuia, au participat mai multe echipaje de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, care au acționat pentru a opri autoturismul, în zona străzii Intrarea Diamantului. La un moment dat, conducătorul auto ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi pătruns pe acostament, în direcția polițiștilor aflați în dispozitivul de oprire”, au declarat reprezentanții IPJ Ilfov.

Ei au adăugat că unul dintre polițiști a făcut semnalul de oprire, dar șoferul nu s-a conformat și l-a accidentat cu mașina în zona mâinii, continuându-și deplasarea.

Autoturismul a fost găsit de polițiști abandonat pe DN 6, în Bragadiru.

La fața locului a fost chemat un echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri polițistului.

„În urma activităților desfășurate, la scurt timp, conducătorul auto a fost identificat de polițiști, fiind vorba despre un bărbat de 36 de ani, stabilindu-se că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, a menționat sursa citată.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.