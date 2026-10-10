Agenții au pornit în urmărirea lui, iar cursa s-a încheiat după doi kilometri, când mașina a intrat violent într-un gard!

Puțin a lipsit să lovească o conduct de gaz! Bărbatul de la volan și pasagerul au fugit și sunt căutați acum de poliție!

Cartierul Palazu Mare, Constanța, ora 23.53. Impactul surprins de camera de supraveghere s-ar fi putut încheia tragic, dacă autoturismul urmărit de polițiști ar fi intrat nu în gardul casei, ci în conducta de gaze din apropiere.

Totul a început la ora 23.51, în apropiere de un magazin de mobilă dezafectat de pe Bulevardul Tomis, unde un radar a poliției a surprins o mașină care circulă cu 128 de kilometri pe oră, deși limita de viteză era de 50. Cum șoferul nu a oprit la semnalele agenților, aceștia pornesc în urmărirea lui. După doi kilometri, înainte să intre într-o altă intersecție, vitezomanul gonește peste o trecere de pietoni.

Apoi mașina intra în intersecția Dumbrăveni - Sentinelei unde șoferul pierde controlul, iar autoturismul se oprește în gardul unei case, la mai puțin de un metru și jumătate de conducta stației de gaz din apropiere.

Nadia Ilaș – purtător de cuvânt IPJ Constanța: "Autoturismul a intrat în coliziune cu gardul unui imobil.

Mașina scăpată de sub control a rupt copaci, apoi s-a înfipt în gardul unei case, pe care l-a și distrus. A avariat această mașină care era parcată aici.

În acele momente, în casa familiei se aflau șase persoane - inclusiv un copil de doi ani și un bebeluș de o lună.

Elena – proprietara casei: ”S-a auzit o bubuitură, când am ieșit era o mașină căzută în locul de joacă amenajat în curte pentru copil, mai exact în ladă de nisip".

După accident, observăm cum șoferul deschide cu greu ușa mașinii, se dă jos și o ia la fugă, alături de o altă persoană. Autospeciala de poliție pornește pe urmele lor, dar cei doi reușesc să scape.

Vecinii sunt înmărmuriți de ce s-a întâmplat.

Nimeni nu a fost rănit, dar pagubele materiale sunt importante. Șoferul este în continuare căutat de polițiști.