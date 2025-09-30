Un român condamnat pentru omor în Spania se ascundea „la vedere” în Dolj. Vecină: „Un om de treabă și cuminte, nu am auzit”

La 25 de ani de la o crimă teribilă, petrecută în Spania, unul dintre suspecţi, un român, a fost capturat în Dolj.

Individul era urmărit internaţional, şi fusese deja condamnat pentru omor calificat, în Peninsula Iberică. Împreună cu alţi indivizi, a participat la asasinarea unui bărbat, pe care încercau să îl tâlhărească. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Crima la care ar fi fost părtaş bărbatul găsit de Poliție în Dolj s-a petrecut în anul 2000, la Valencia - oraș în care trăiește una dintre cele mai mari comunități de români.

Suspectul, care atunci avea 24 de ani, a plănuit împreună cu alți trei indivizi să intre într-o locuință și să fure tot ce găsesc de valoare. În timpul jafului, proprietarul i-a surprins și a fost împușcat mortal. Ulterior, toți patru au fost condamnați la câte 19 ani de închisoare pentru omor calificat.

Suspectul s-a ascuns la vedere. Trăia de peste cinci ani într-un sat din comuna Mischii, unde își cumpărase o casă, se căsătorise și a devenit tatăl a doi copii. A câştigat bani din vânzarea de mașini și a făcut mai multe drumuri în străinătate.

Bărbat: „Are cred că 5 ani de când s-a mutat. El are mașinile astea, el face curse.”

Vecină: „Un om de treabă și cuminte, nu am auzit nimic despre el. Nu se ascundea de nimic.”

Autorităţile spaniole au trimis abia acum câteva zile coordonatele lui poliţiştilor români.

Andreea Mateescu, purtătorul de cuvânt al Poliției Dolj: „Faţă de acesta, autorităţile judiciare din Spania au emis un mandat european de arestare.”

Cosmin Boloșan, avocat: „19 ani pentru infracţiunea de omor este, spun eu, o pedeapsă reală. Gândiţi-vă că sunt infracţiuni săvârşite în urmă cu foarte mult timp, dar atenţie, infracţiunea de omor este imprescriptibilă, adică nu se prescrie niciodată.”

Magistrații Curții de apel Craiova au decis ca bărbatul de 49 de ani să fie plasat în arest la domiciliu pentru 15 zile. Deocamdată au cerut traducerea mandatului de arestare în limba română.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













