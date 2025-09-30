Un român căutat de autorităţile spaniole pentru crimă a fost prins în județul Dolj, după ani de fugă

Un român căutat de autorităţile spaniole pentru crimă a fost prins în județul Dolj, după ani întregi de la comiterea faptei. Bărbatul era urmărit internaţional, după ce fusese condamnat la închisoare pentru omor.

Bărbatul, acum în vârstă de 49 de ani, a fost prins în comuna Mischii, din judeţul Dolj. Se ascundea în ţară de ceva vreme, însă poliţiştii au primit informaţii despre locul unde se află. L-au filat şi l-au încătuşat imediat, pentru că pe numele lui era emis un mandat european de arestare.

În urmă cu 5 ani, când se afla în Spania, a pus la cale un jaf împreună cu mai multe persoane. Urmau să fure, într-o noapte, toate lucrurile de valoare dintr-o locuinţă. Însă proprietarul casei s-a trezit şi i-a surprins pe hoţi. În acel moment, indivizii l-au împuşcat mortal.

Toţi cei care au participat au fost condamnaţi la câte 19 ani de închisoare pentru omor calificat. Românul era de negăsit până acum, când a fost găsit şi reţinut de poliţiştii de la noi. Apoi vor începe procedurile de extrădare.

