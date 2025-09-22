O femeie din Giurgiu a fost ucisă de soțul ei în propria locuință. Bărbatul a lovit-o cu un obiect ascuțit în zona pieptului

O femeie de 41 de ani din Mihăileşti a fost omorâtă în casă de soţul său, pe fondul unui conflict spontan, informează, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu.

„La data de 22 septembrie, ora 12:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Mihăileşti au fost sesizaţi prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost lovită cu un obiect tăietor-înţepător de către soţul său. Din primele cercetări a reieşit faptul că un bărbat, de 46 de ani, din oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu, în timp ce se afla la locuinţa sa, situată pe strada Dealului, pe fondul unui conflict spontan, ar fi lovit-o cu un obiect tăietor-înţepător, la nivelul pieptului, pe soţia sa, în vârstă de 41 de ani, din aceeaşi localitate", au precizat reprezentanţii IPJ Giurgiu.

Echipajul medical aflat la faţa locului i-a aplicat manevrele de resuscitare femeii, însă, în ciuda eforturilor depuse, a fost constatat decesul acesteia.

Cercetările sunt continuate pentru infracţiunea de omor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu. 

