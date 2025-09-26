Un bărbat din Tulcea, reținut după o crimă comisă în urmă cu 26 de ani. Fapta comisă

Un bărbat despre care procurorii spun că ar fi violat și ucis o femeie de 75 de ani, într-un sat din Tulcea, a fost reținut acum, după 26 de ani de la comiterea faptei.

O expertiză genetică făcută recent a arătat că urmele biologice găsite la fața locului aparțin unui vecin de-al victimei. Omul este acuzat de omor calificat și riscă ani grei de închisoare.

Oamenii legii au redeschis ancheta după 26 de ani după ce în luna august a acestui an o expertiză genetică a arătat AND-ul extras atunci din probele găsite la fața locului se potrivește perfect cu cel al inculpatului reținut acum. Cu alte cuvinte în 1999, când s-a petrecut tragedia anchetatorii au stabilit profilul genetic din urmele găsite la fața locului dar nu au avut cu ce să îl compare.

Oamenii legii spun că în urmă cu 26 de ani, bărbatul ar fi violat și apoi ar fi ucis cu sânge rece o bătrână de 75 de ani. Cadavrul ei a fost găsit sub un pat metallic din locuința femeii.

Suspectul a fost reţinut şi va fi dus în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru de 30 de zile. El este acuzat de omor calificat.

