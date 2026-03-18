„O persoană a fost extrasă din apă şi se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operaţiunile de căutare şi salvare fiind în desfăşurare”, au precizat reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Reprezentanţii Departamentului de Comunicare şi Relaţii Publice KMG International au transmis că remorcherul aparţine companiei Midia Marine Terminal.

Cum s-ar fi petrecut incidentul

„În cursul acestei dimineţi, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia. În acest moment, situaţia este gestionată de autorităţile cu competenţă în domeniu – ISU Dobrogea Constanţa şi ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranţă, neexistând riscuri suplimentare”, au precizat reprezentanţii KMG International.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi că un remorcher s-a scufundat în Portul Midia, Dana 1, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane.

La faţa locului s-au deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, elicopterul SMURD, un echipaj SMURD B, o maşină de stingere, o ambarcaţiune şi echipa de scafandri şi trei ambulanţe ale Serviciului Judeţean.

