UPDATE: Potrivit ISU Constanţa, persoana care era resuscitată la cheu a fost declarată decedată. Directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Mihai Teodorescu, a declarat, la Digi 24, că nava a anunţat oprirea motoarelor, iar ulterior s-a răsturnat pe tribord.

”Nava s-a întors cu chila în sus şi apoi s-a scufundat cu pupa”, a precizat Mihai Teodorescu.

El a afirmat că sunt mai multe ipoteze privind cauzele incidentului, printre care o eroare de manevră şi curenţi puternici. Autorităţile vor investiga toate cauzele care au dus la producerea acestui accident, scrie News.ro.

El a adăugat că nava fusese construită în 2006.

„O persoană a fost extrasă din apă şi se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operaţiunile de căutare şi salvare fiind în desfăşurare”, au precizat reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Reprezentanții Departamentului de Comunicare şi Relaţii Publice KMG International au transmis că remorcherul aparţine companiei Midia Marine Terminal.

Salvatorii caută 4 persoane dispărute

ISU Dobrogea a anunţat că două ambarcaţiuni ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) cu patru scafandri execută în larg misiuni de căutare-salvare. De asemenea, pe drum spre locul evenimentului este încă o ambarcaţiune ARSVOM pe care se află zece scafandri - patru militari din cadrul ISU şi şase scafandri utilitari din cadrul ARSVOM.

Reprezentanţii KMG International au confirmat că la bordul remorcherului se aflau cinci persoane.

”Potrivit informaţiilor preliminare, 5 persoane se aflau la bordul remorcherului scufundat. Una dintre ele a fost recuperată de salvatori şi a fost resuscitată de forţele de intervenţie, în Portul Midia. În ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul. Momentan, ceilalţi patru colegi nu au fost găsiţi de autorităţi, care în misiunea de salvare sunt asistate de scafandri Midia Marine Terminal. Compania colaborează activ cu autorităţile statului, în operaţiunea de salvare şi în investigaţiile care vor viza acest incident. Până în acest moment, nu au fost stabilite cu exactitate cauzele producerii accidentului naval. Compania va oferi totul sprijinul şi asistenţă celor afectaţi şi familiilor acestora”, au transmis reprezentanţii KMG International.

Cum s-ar fi petrecut incidentul

„În cursul acestei dimineţi, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia. În acest moment, situaţia este gestionată de autorităţile cu competenţă în domeniu – ISU Dobrogea Constanţa şi ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranţă, neexistând riscuri suplimentare”, au precizat reprezentanţii KMG International.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost sesizaţi că un remorcher s-a scufundat în Portul Midia, Dana 1, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane.

La faţa locului s-au deplasat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, elicopterul SMURD, un echipaj SMURD B, o maşină de stingere, o ambarcaţiune şi echipa de scafandri şi trei ambulanţe ale Serviciului Judeţean.