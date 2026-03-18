Benjamin Netanyahu dezminte zvonurile privind moartea şi apare într-o înregistrare video alături de ambasadorul SUA

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a infirmat zvonurile care circulă pe reţelele de social media despre moartea sa, pe fondul războiului în curs de desfăşurare cu Iranul, relatează miercuri dpa.

Mihaela Ivăncică

Într-o înregistrare video postată marţi pe platforma X, şeful guvernului israelian apare alături de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee. Acesta îi spune în glumă că preşedintele american Donald Trump i-a cerut să verifice dacă Netanyahu este bine.

"Da, Mike, da. Sunt în viaţă", îi răspunde zâmbind Netanyahu.

Referindu-se la speculaţiile devenite virale că ar avea şase degete, alimentate de videoclipuri generate de inteligenţa artificială (AI), Netanyahu face dovada în faţa camerei de filmat că strânge mâini "cu cinci degete la fiecare mână".

Apoi, Netanyahu îi arată lui Huckabee ceea ce premierul israelian numeşte "o cartelă perforată", sugerând că aceasta conţine o listă cu nume, de pe care au fost şterse marţi două, într-o aparentă referire la anunţurile armatei israeliene privind eliminarea a doi înalţi responsabili ai regimului de la Teheran - Ali Larijani, influentul şef al Consiliului Suprem de Securitate Naţională, şi Gholamreza Soleimani, comandantul organizaţiei paramilitare Basij.

Agenţia de presă iraniană Tasnim a difuzat în ultimele zile informaţii conform cărora Netanyahu ar fi fost ucis sau rănit, susţinând că înregistrările recente ale prim-ministrului au fost generate de inteligenţa artificială.

Netanyahu a respins anterior aceste afirmaţii într-un videoclip, dar unii utilizatori ai reţelelor sociale au pus la îndoială autenticitatea materialului video.

Potrivit publicaţiei israeliene The Jerusalem Post, aceste zvonuri fac parte dintr-o campanie ţintită de dezinformare a media de stat iraniene. 

NEWS ALERT UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
NEWS ALERT UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
Netanyahu ironizează zvonurile despre moartea sa: „Aș muri pentru o cafea, așa cum aș muri pentru poporul meu”
Netanyahu ironizează zvonurile despre moartea sa: „Aș muri pentru o cafea, așa cum aș muri pentru poporul meu”

Aş muri pentru o cafea!": premierul israelian Benjamin Netanyahu a postat duminică pe contul său X un videoclip în care ironizează teoriile conspiraţiei şi propaganda pro-iraniană care au circulat pe reţelele de socializare în ultimele ore.

Gardienii Revoluţiei din Iran promit că îl vor „vâna şi ucide” pe premierul israelian Benjamin Netanyahu
Gardienii Revoluţiei din Iran promit că îl vor „vâna şi ucide” pe premierul israelian Benjamin Netanyahu

Gardienii Revoluţiei din Iran au promis că îl vor „vâna şi ucide” pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, în a 16-a zi a războiului dintre Republica Islamică, Israel şi Statele Unite.

Benjamin Netanyahu asigură că războiul din Iran nu va fi "fără sfârşit": "Ar putea dura ceva timp, dar nu ani"
Benjamin Netanyahu asigură că războiul din Iran nu va fi "fără sfârşit": "Ar putea dura ceva timp, dar nu ani"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a asigurat luni, într-un interviu acordat canalului american Fox News, că ofensiva israeliano-americană împotriva Iranului nu se va transforma într-un "război fără sfârşit", notează AFP.

Creșteri semnificative ale cocainei și ketaminei în apele uzate din 115 orașe din Europa, în 2025. Ce substanță e în scădere
Creșteri semnificative ale cocainei și ketaminei în apele uzate din 115 orașe din Europa, în 2025. Ce substanță e în scădere

Reziduurile de cocaină şi ketamină din apele uzate din Europa au înregistrat o creştere semnificativă anul trecut comparativ cu 2024, în timp ce MDMA, substanţa activă din ecstasy, este în scădere, conform unui studiu publicat miercuri, transmite AFP.

Acuzații de trădare și crize de nervi în Parlament pe legea Bugetului. PSD și-a amendat propriul proiect cu ajutorul AUR
Acuzații de trădare și crize de nervi în Parlament pe legea Bugetului. PSD și-a amendat propriul proiect cu ajutorul AUR

Tensiunile sunt tot mai mari la dezbaterile pentru buget din comisiile parlamentare. Cei de la PSD au trecut în comisiile de muncă amendamentul privind ajutoarele pentru persoane vulnerabile cu sprijinul UDMR și AUR.

Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge astăzi în plenul reunit al Parlamentului. Votul final va fi joi
Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge astăzi în plenul reunit al Parlamentului. Votul final va fi joi

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 ajunge miercuri în plenul reunit al Parlamentului, după dezbaterile din comisiile de specialitate şi în cele de buget-finanţe.

