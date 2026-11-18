Incidentul a avut loc joi, lângă intersecția Sixth și Wall Streets. Un sergent din Zona Centrală, aflat în patrulare, a observat câinele agresiv, în timp ce un bărbat și o femeie se aflau pe carosabil. Apropiindu-se, sergentul a realizat că patrupedul nu mușca pe nimeni și că cei doi se luptau pentru controlul câinelui, arată New York Post.
Potrivit poliției, bărbatul a rămas pe stradă strigând că animalul este al lui, în timp ce femeia a refuzat să respecte ordinele ofițerului și a încercat să plece cu câinele în lesă. „Când sergentul a încercat să o rețină pe suspectă, a urmat o încăierare. În timpul luptei, suspecta a poruncit câinelui să atace sergentul. Câinele l-a mușcat pe ofițer de picior și în zona inghinală, provocându-i răni”, a declarat locotenentul Elpidio Orozco.
Femeia a fost arestată și acuzată de agresiune armată pentru că a îndreptat câinele pitbull asupra sergentului, care a fost evaluat de personalul medical, transportat la spital și ulterior externat. Parchetul a depus o acuzație de agresiune cu armă mortală, iar femeia așteaptă prezentarea în instanță.
Imaginile îl arată pe ofițer luptându-se cu femeia care ținea lesa, în timp ce un alt bărbat intervine, spunând repetat „Nu” și „L-am prins”, iar femeia strigă „Lasă-l să plece”. Ulterior, femeia încearcă să fugă cu câinele, iar ofițerul o urmărește.
Persoana care a filmat a declarat: „Totul a scăpat de sub control” când ofițerul „nu a putut controla situația”. „Am fost șocat că toate acestea se desfășurau, și mai șocat că se întâmplau chiar în fața unei secții de poliție.”
Câinele a fost găsit în cele din urmă și predat serviciului LA Animal Services.
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