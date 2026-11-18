Incidentul a avut loc joi, lângă intersecția Sixth și Wall Streets. Un sergent din Zona Centrală, aflat în patrulare, a observat câinele agresiv, în timp ce un bărbat și o femeie se aflau pe carosabil. Apropiindu-se, sergentul a realizat că patrupedul nu mușca pe nimeni și că cei doi se luptau pentru controlul câinelui, arată New York Post.

Potrivit poliției, bărbatul a rămas pe stradă strigând că animalul este al lui, în timp ce femeia a refuzat să respecte ordinele ofițerului și a încercat să plece cu câinele în lesă. „Când sergentul a încercat să o rețină pe suspectă, a urmat o încăierare. În timpul luptei, suspecta a poruncit câinelui să atace sergentul. Câinele l-a mușcat pe ofițer de picior și în zona inghinală, provocându-i răni”, a declarat locotenentul Elpidio Orozco.



