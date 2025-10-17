Un pădurar a sunat la 112 după ce a făcut o descoperire șocantă în Dâmboviţa. Polițiștii au deschis un dosar penal

17-10-2025 | 13:40
Un cadavru a fost descoperit în pădurea din comuna dâmboviţeană Runcu, cel care a găsit corpul şi a anunţat Poliţia fiind un pădurar, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmboviţa, Iasmina Georgiana Danalache.

Până în acest moment nu a fost stabilită identitatea persoanei decedate şi nu au fost găsite urme de violenţă.

"La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 12:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Fieni au fost sesizaţi de către un bărbat, de 52 de ani, pădurar în cadrul Ocolului Silvic Ialomicioara, cu privire la faptul că în pădurea din zona Dulbanu, din comuna Runcu este o persoană decedată. Cu ocazia deplasării poliţiştilor la faţa locului, aceştia au identificat un cadavru în stare avansată de putrefacţie", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmboviţa, Iasmina Georgiana Danalache.

Conform sursei citate, la faţa locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Medicină Legală Dâmboviţa, care a preluat cadavrul în vederea efectuării necropsiei.

Poliţiştii fac cercetări şi au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 17-10-2025 13:40

