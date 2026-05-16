Un calcul a transformat apoi aceste repetări, împreună cu înălțimea, greutatea fiecărei persoane și înălțimea scaunului.Cercetătorii au descoperit că persoanele cu „putere slabă de ridicare-de-pe-scaun” aveau o probabilitate mai mare de a muri din orice cauză pe parcursul perioadei de monitorizare, comparativ cu cei care prezentau niveluri normale, se arată într-un studiu.

În plus, femeile care au înregistrat scoruri mici aveau aproximativ de două ori mai multe șanse să moară, iar bărbații prezentau un risc crescut cu aproximativ 57%.

Așa cum a raportat Study Finds, oamenii de știință au aplicat praguri stabilite anterior pentru a împărți participanții în două categorii: cei cu putere scăzută de ridicare-de-pe-scaun și cei cu niveluri normale. Pentru bărbați, pragul era de 2,53 wați per kilogram de greutate corporală; pentru femei, de 2,01 wați per kilogram, scrie Express.

Peste jumătate dintre participanții la studiu, aproximativ 57%, au fost sub aceste praguri. Acesta nu este un aspect minor care afectează doar o mică parte a populației. Puterea musculară scăzută afectează peste 45% dintre adulții de peste 65 de ani, fiind mai răspândită decât pierderea musculară asociată vârstei, estimată la 10%–16% dintre vârstnici.

Legătura cu sănătatea oaselor

Pe parcursul studiului, echipa a observat că puterea scăzută a fost asociată cu diferențe în riscul de fracturi între bărbați și femei. La femei, cel mai mare risc a fost legat de fracturile de șold – unele dintre cele mai grave leziuni la vârstnici.

Femeile cu putere scăzută de ridicare-de-pe-scaun au fost de 3,25 ori mai predispuse să fi suferit o fractură de șold în anul anterior, comparativ cu femeile cu niveluri normale. Dintre femeile cu putere scăzută, 4,5% avuseseră o fractură de șold în ultimul an, față de doar 1% dintre cele cu putere normală.

În cazul bărbaților, puterea scăzută a fost asociată mai degrabă cu antecedente de căderi și fracturi în general, nu neapărat cu fracturi de șold. Bărbații cu putere scăzută au avut cu 73% mai multe șanse să fi suferit o cădere în anul anterior și cu 86% mai multe șanse să fi suferit orice tip de fractură.

S-a presupus că acest lucru se datorează schimbărilor hormonale după menopauză la femei, care duc la o scădere mai rapidă a densității osoase, făcând zona șoldului mai vulnerabilă. La bărbați, fracturile tind să fie distribuite mai uniform în corp.

„Puterea relativă scăzută de ridicare-de-pe-scaun (STS) a fost asociată cu istoricul fracturilor de șold la femei, în timp ce la bărbați a fost asociată cu istoricul căderilor și al fracturilor de orice tip. Puterea STS scăzută a prezis spitalizări la femei, dar nu la bărbați. La ambele sexe, puterea STS scăzută a fost asociată cu spitalizări mai lungi și risc crescut de mortalitate din orice cauză”, se arată în studiu.

Alte cercetări

Aceasta nu este prima dată când abilitatea de a te ridica de pe scaun este folosită ca indicator al îmbătrânirii. Un studiu din European Journal of Preventive Cardiology (2012) a arătat că modul în care te poți ridica de pe podea poate prezice durata de viață.

Studiul brazilian a urmărit 2.002 adulți cu vârste între 51 și 80 de ani timp de aproximativ șase ani. S-a constatat că persoanele care aveau nevoie de mâini sau genunchi pentru a se ridica aveau de aproape șapte ori mai multe șanse să moară în următorii șase ani, indiferent de vârstă.

Acest lucru era legat de faptul că nivelul lor musculo-scheletal era mai scăzut.

Pentru acest test: