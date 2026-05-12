Părinții unui nou-născut prematur care a decedat în martie acuză cadrele medicale de neglijență, după ce copilul a contractat o infecție nosocomială.

Ministerul Sănătății a anunțat că inspectorii DSP au făcut verificări, la Maternitatea Polizu, după acuzațiile aduse de părinții unui bebeluș născut prematur, care a murit în spital şi au sesizat Colegiul Medicilor pentru un posibil caz de malpraxis.

Părinții susțin că nou-născutul ar fi luat o infecție intraspitalicească, însă în urma controalelor, inspectorii spun că nu au găsit probleme legate de igienă, dezinfecție sau de utilizarea produselor biocide din spital.

Totuși, verificările au arătat că, la internare, nu a fost făcut screeningul prevăzut de protocol pentru mamă și nou-născut. Pentru această neregulă, medicul curant a fost amendat cu 2.000 de lei.

În paralel, cazul a ajuns și în atenția procurorilor. Parchetul Tribunalului București a deschis un dosar pentru moarte suspectă și urmează să stabilească exact în ce condiții a murit copilul.

Reprezentanții spitalului transmit că au fost folosite toate resursele medicale disponibile pentru salvarea bebelușului și spun că instituția colaborează cu autoritățile în ancheta aflată acum în desfășurare.