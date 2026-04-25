Nu doar excesul ponderal contează, ci și vârsta la care apare creșterea în greutate, potrivit unui studiu de amploare care a urmărit evoluția greutății de-a lungul vieții adulte.

Creșterea în greutate la vârste tinere și riscul de deces

Creșterea în greutate în perioada tinereții este asociată cu un risc mai mare de deces, arată un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Lund din Suedia și publicat recent în revista eClinicalMedicine.

Participanții care au dezvoltat obezitate între 17 și 29 de ani au avut un risc cu aproximativ 70% mai mare de a muri din orice cauză în perioada de urmărire, comparativ cu cei care nu au devenit obezi până la vârsta de 60 de ani.

Studiul a inclus date de la peste 600.000 de persoane și a fost conceput pentru a urmări evoluția greutății în timp. Au fost incluși doar participanții care aveau cel puțin trei măsurători ale greutății între 17 și 60 de ani. Obezitatea a fost definită ca momentul în care indicele de masă corporală (IMC) a atins sau a depășit valoarea de 30.

Cercetătorii precizează că studiul nu demonstrează faptul că luarea în greutate la vârste tinere este cauza directă a deceselor, dar subliniază că obezitatea este asociată cu numeroase probleme de sănătate.

Expunerea prelungită la efectele obezității

Cea mai constantă observație a fost aceea că persoanele care iau în greutate mai devreme au un risc mai mare de deces prematur decât cele care acumulează mai puține kilograme.

O posibilă explicație este durata mai lungă de expunere a organismului la efectele excesului ponderal. Persoanele care devin obeze la vârste mai mici trăiesc mai mulți ani cu acest stres biologic, ceea ce poate crește uzura organismului.

Analiza a inclus mortalitatea generală și decesele asociate unor afecțiuni legate de obezitate, precum bolile cardiovasculare, anumite tipuri de cancer și diabetul zaharat de tip 2. Dintre acestea, bolile cardiovasculare, inclusiv infarctul și accidentul vascular cerebral (AVC), au avut cea mai mare contribuție la riscul crescut de deces.

Rezultatele arată că numărul de ani trăiți cu obezitate contează mai mult decât creșterea în greutate la vârste înaintate, în determinarea riscului de deces.

Expunerea prelungită la rezistență la insulină, inflamația și o tendință crescută de coagulare a sângelui, asociate cu substanțele eliberate de țesutul adipos, ar putea contribui la aceste riscuri.

Diferențe între sexe și limitările studiului

Studiul a identificat și diferențe între sexe. În cazul femeilor, riscul de deces prematur prin cancer asociat obezității a fost similar, indiferent de momentul apariției creșterii în greutate. Acest rezultat sugerează existența unor alți factori implicați, posibil legați de modificările hormonale din menopauză.

Printre limitările studiului se numără faptul că datele nu au inclus informații despre dietă și activitate fizică, factori care pot influența atât greutatea, cât și riscul de deces. Autorii menționează că studii viitoare ar putea analiza aceste aspecte, precum și distribuția grăsimii corporale sau diferența dintre masa grasă și cea musculară.

Chiar și în aceste condiții, dimensiunea mare a eșantionului și urmărirea pe termen lung oferă rezultate relevante pentru sănătatea publică. Autorii subliniază că prevenirea obezității ar trebui să înceapă cât mai devreme în viață.

Pentru a ilustra diferența de risc, cercetătorii arată că, în perioada de urmărire, au murit 10 din 1.000 de persoane fără obezitate precoce, comparativ cu aproximativ 17 din 1.000 dintre cei care au dezvoltat obezitate la vârste tinere.

Autorii subliniază, însă, că aceste estimări pot varia în funcție de variabilele incluse în analiză și de precizia măsurătorilor și, astfel, interpretarea rezultatelor ar trebui să se concentreze în principal pe asocierea dintre creșterea în greutate la vârste tinere și un risc mai mare de deces.