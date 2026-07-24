La naștere, niciunul nu cântărea mai mult de 810 de grame, iar doctorii au hotărât să-i transfere la maternitatea din Brașov unde pot fi mai bine îngrijiți.

Attila , Abigél, Alíz și Andrea sunt copiii pe care îi dorea, de multă vreme, o femeie de 31 de ani din Harghita. A apelat la procedura de inseminare artificială și după 26 de săptămâni de sarcină a născut prin cezariană la Miercurea Ciuc. La operație au participat 7 medici și mai multe asistente. Cei 4 bebeluși aveau însă nevoie de terapie intensivă, așa că s-a hotarât transferul lor la Brașov.

Două dintre fetițe au fost aduse cu un elicopter SMURD, iar surioara și fratele lor cu câte o ambulanță, fiecare.

Medicii au fost chemați de acasă pentru preluarea micilor pacienți.

Constantin Carpacea, directorul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie din Brașov: „Colegii s-au mobilizat, au fost prezenți, spre fericire, copiii au venit pe rând, la o oră două diferență unul de celălalt, astfel încât toată echipa a putut să preia fiecare copil și să-l pună pe linia de tratament potrivită”.

Mama cvadrupleților a rămas la Miercurea Ciuc.

Kiss Edit, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc: „Se recuperează în Spitalul nostru, iar starea ei este bună”.

Acum, întreg personalul secției de neonatologie din Brașov este mobilizat la muncă pentru a-i salva pe cei 4 frați născuți prematur. Maternitatea a reușit să se doteze, recent, prin PNRR, cu mai multe incubatoare, dar nu poate angaja cadre medicale care să le deservească.

Constantin Carpacea, directorul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie din Brașov: „Aici este o problemă similară cu Marie Curie. Avem un deficit de cadre medicale și noi, avem nevoie doar pentru extinderea capacitățîi cu 11 paturi de terapie intensivă, de încă 10 asistenți și 2 medici”.

Cele 3 fetițe și frățiorul lor vor avea nevoie de câteva luni de spitalizare, până se dezvoltă și ajung la greutatea normală apentru nou-născuți.