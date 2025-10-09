Un copac masiv s-a prăbușit peste o mașină, la Timișoara. Angajații de la spații verzi nu au o explicație

09-10-2025
Deși nu în condiții de vânt, un copac înalt de peste 10 metri s-a prăbușit peste o mașină parcată, în centrul Timișoarei.

Emanuela Băluș

În cădere, arborele a rupt și câteva cabluri electrice, iar traficul în zonă a fost dat peste cap zeci de minute.

Incidentul s-a petrecut pe o arteră extrem de circulată, care a fost complet blocată din cauza copacului gros prăbușit pe carosabil. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu meargă prin zonă în acele momente. Însă victima a fost... o mașină nouă.

Bărbat: „Mi-a zis un prieten că a văzut un copac căzut și am ieșit afară, era căzut pe mașină.”

Proprietara a auzit zgomotul puternic, dar nu s-a gândit că e vorba tocmai de autoturismul ei, care mai fusese lovit de un copac în trecut. Prietenele ei i-au dat vestea.

Angajați ai firmei care are în grijă spațiile verzi erau în zonă și toaletau copacii, chiar în momentul prăbușirii.

Cristian Caragiu, inspector Serviciu Spații Verzi din cadrul Primăriei Timișoara: „Se vede clar că a picat, efectiv a picat din locul lui. El este verde, problemele au fost la rădăcină, după cum se poate observa. Nu ne explicăm nici noi acuma.”

Mai mulți reprezentanți ai primăriei fac cercetări, împreună cu specialiștii, pentru a stabili din ce cauză a căzut copacul. Pe de altă parte, femeia păgubită spune că își va repara mașina prin asigurare.

Sursa: Pro TV

timisoara, copac

09-10-2025

