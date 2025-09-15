Un licean de 18 ani a murit în drum spre școală, după ce a intrat puternic cu mașina într-un copac, în Olt

15-09-2025 | 11:14
accident olt tanar
olt-alert.ro

Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața luni, într-un accident rutier petrecut pe DN 54, în afara localității Deveselu. Potrivit IPJ Olt, mașina pe care o conducea a lovit un copac de pe marginea drumului.

autor
Aura Trif

Tânărul era elev al unui liceu din Caracal şi plecase luni dimineaţa din localitatea de domiciliu, comuna Traian, pentru a merge la şcoală, potrivit unor surse judiciare.

"La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 18 de ani, din comuna Traian, judeţul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un pom de pe marginea părţii carosabile", au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

Tânărul a decedat în urma impactului. Viteza ar putea fi cauza accidentului, au menţionat surse judiciare.

Sursa: Agerpres

Etichete: accident, olt,

Dată publicare: 15-09-2025 11:14

