Furtună și ploi abundente în toată țara. Momentul în care un copac strivește o mașină aflată în mișcare | Video

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.

În București, e în vigoare un cod portocaliu, din cauza vântului puternic. Pompierii au intervenit, de-a lungul nopții, pentru mai bine de 15 copaci căzuți pe carosabil sau pe mașini. Și sunt încă în alertă.

În sectorul 4 al Capitalei un copac a căzut chiar în momentul în care o mașină era în mișcare.

Momentul impactului poate fi văzut AICI.

Pe parcursul nopții, pompierii din București și Ilfov au fost în alertă și au intervenit în mai multe zone unde exista riscul unui pericol. În Sectorul 5, câteva locuințe au rămas fără curent, după ce crengile unor copaci s-au agățat de cablurile de electricitate.

Spre dimineață, vântul a început să bată și mai tare, iar militarii au fost chemați să îndepărteze mai mulți arbori căzuți.

Bucureștiul se află sub cod portocaliu de vânt puternic până vineri seară, la ora 11. Și joi s-au făcut pregătiri pentru evitarea incidentelor.

Corespondent ProTV: ”În toată Capitala sunt echipe care au împânzit parcurile și străzile, iată verifică și taie copacii care ar putea pune în pericol viața oamenilor, dar sunt specialiști în tot Bucureștiul care verifică acoperișuri, terase, șanțuri și rigole, ca să nu se creeze inundații".

