Evaluarea Națională va avea teste practice, inspirate din viața cotidiană. „Un melc urcă în timpul zilei pe un copac 3 metri”

25-09-2025 | 14:54
rezolvare subiecte simulare matematica Evaluare Nationala 2025

Aspectele concrete aplicabile în viața de zi cu zi a elevilor vor fi prezente la Evaluare Națională. Ministerul Educației a aprobat metodologia de organizare și funcționare a testelor pentru 2025-2026.

autor
Mihai Niculescu

„Metodologia de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025 - 2026, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 6.405/23.09.2025 (transmis spre publicare în Monitorul Oficial), aduce două inovații în beneficiul copiilor” se arată într-un comunicat al ministerului.

Potrivit ministerului Educației, elementele de noutate în raport cu anii anteriori la Evaluare Națională sunt reprezentate de:

(1) cerința ca sarcinile de evaluare/itemii testelor ce vor fi administrate elevilor aflați la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a să vizeze mai accentuat aspecte concrete (cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori), aplicabile, conectate la viața de zi cu zi a elevilor;

(2) posibilitatea de a extinde competențele evaluate pentru o relevanță curriculară mai mare.

Rezultate BAC 2025
Rezultatele la Evaluare Națională 2025 au fost publicate. 83,1% dinte elevi au luat medii peste 5

De asemenea, s-a accentuat rolul formativ al acestor evaluări prin impactul asupra școlii și asupra educației personalizate la nivelul fiecărui copil (inclusiv cu implicarea părinților în asimilarea comprehensivă a rezultatelor).

Mai exact, „evaluările vor reflecta noua abordare curriculară prin care subiectele vizează și aspectele concrete ale aplicării în viața elevilor de zi cu zi a cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor și valorilor construite în procesul de învățare. Extinderea, prin evaluare/testare a competențelor evaluate, în direcția noii logici a învățării, cu focalizare pe aplicare și transfer în contexte noi a cunoștințelor, pe mobilizarea cunoștințelor pentru rezolvare de situații-problemă, pe formulare de opinii și argumentare ca antrenare a gândirii critice aplicate și dincolo de disciplinele școlare, în învățarea pentru viață”

Scopul testării e de a „furniza date, informații obiective atât profesorilor de la clasă, cât și unității de învățământ, fundamentând feedbackul personalizat către elev, către părinte și către comunitatea educațională”.

Exemple de exerciții aplicate, pentru testarea elevilor

  1. Un tren cu carbuni merge spre sud cu 80km/h şi vântul bate dinspre Nord-Vest cu 10 km/h. În ce direcţie o ia fumul?

  2. Un melc urcă în timpul zilei pe un copac 3 metri și alunecă noaptea 2 metri. După câte zile va ajunge în vârful copacului care are înălțimea de 10 metri?

  3. O orchestră formată din şase muzicieni poate cânta prima parte din simfonia a V-a a lui Beethoven în 7 minute şi 23 de secunde. În cât timp vor cânta simfonia dacă dublează numărul muzicienilor?

  4. O familie cu cinci membri a plecat la drum cu maşina. A mers 350 de kilometri cu o viteză medie de 70 de kilometri pe oră. Pe tot parcursul drumului niciunul dintre cei 5 nu a obervat că una dintre roţi are pană. Cum a fost posibil?

Sursa: Pro TV

Etichete: evaluare nationala, ministerul educatiei, exercitii, metodologie,

Dată publicare: 25-09-2025 14:46

