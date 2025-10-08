Accident violent în Argeș. Un tânăr de 22 de ani a murit după ce a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un copac

Un șofer de 22 de ani a murit într-un grav accident produs pe DN7, în județul Argeș. Tânărul care circula cu viteză a pierdut controlul mașinii pe carosabilul umed și s-a izbit de un copac de pe marginea șoselei. Autoturismul s-a oprit într-un cap de pod.

În urma impactului, conducătorul auto a fost aruncat din vehicul. Medicii l-au găsit în stop cardio-respirator și l-au resuscitat.

Din păcate, nu a supraviețuit până la spital.

În mașină se afla și un pasager în vârstă de 42 de ani, care este internat acum cu răni grave.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.

