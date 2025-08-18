Două femei au ajuns de urgență la spital după ce le-a căzut o creangă în cap, în Sectorul 2

Incident deosebit de periculos petrecut în Capitală. Creanga unui copac s-a desprins din senin și a căzut peste două femei aflate pe stradă. În cădere, creanga a avariat și o mașină.

Incidentul s-a petrecut în Sectorul 2 al Capitalei. Femeile, de 67 și 36 de ani, așteptau în locul respectiv să fie preluate de o mașină. Ambele au fost lovite în cap de creanga care s-a desprins dintr-un copac aflat în curtea unei firme de notariat.

Femeia de 67 de ani a fost lovită ușor, în timp ce nepoata ei a fost rănită la cap. Ambele au ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală, unde au primit îngrijiri medicale.

În cădere, creanga a avariat și o mașină parcată pe marginea trotuarului.

Incidentul s-a petrecut pe o vreme senină, imediat după un episod de ploaie, însă nu se știe ce a provocat desprinderea crengii.

Polițiștii Secției 8 au preluat cercetările, iar în cauză ar putea fi deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă sau vătămare corporală din culpă.

