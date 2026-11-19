Cei doi se aflau în maşină, pe o stradă din Craiova. Bărbatul de 30 de ani ar fi fost gelos, potrivit unor surse din anchetă, şi din acest motiv au început să se certe.

Spiritele s-au încins, iar individul şi-a lovit iubita de 25 de ani, apoi i-a luat cu brutalitate de pe mână inelul pe care aceasta îl primise de la fostul logodnic şi încă îl purta. A fugit după agresiune, iar tânăra a reuşit să ceară ajutor la 112.

Poliţiştii şi jandarmii l-au prins rapid pe bărbat, în trafic.

Au emis pe loc un ordin de protecţie pentru 5 zile, iar agresorului i s-a montat o brăţară electronică pentru monitorizare. A fost reţinut pentru violenţă în familie şi tâlhărie, şi se va cere arestarea lui preventivă.