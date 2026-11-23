Direcţia medicală a Ministerului Apărării a început o anchetă şi încearcă să afle sursa îmbolnăvirii.

Duminică seară la ora 19 mai mulți elevi ai Colegiului Militar Tudor Vladimirescu din Craiova au acuzat greaţă, vărsături şi diaree. În prima fază, 6 dintre ei au fost duși de urgență la spitalul de boli infecțioase.

Dragoș Nicolosu, director medical Spitalul de Boli Infecțioase: „Starea lor este controlată. Poate să fie o virală sau poate să fie de la o toxiinfecție alimentară”.

Între timp, la infirmeria colegiului soseau alți elevi care se simțeau la fel de rău. Peste o sută ar fi fost în total şi mulţi dintre ei au aşteptat pe jos, să le vină rândul la consultaţie, pentru că nu erau suficiente scaune. Majoritatea erau elevi de clasa a noua.

Părinte: „Copilul ne-a informat chiar el ieri după amiaza că se simte rău și s-a prezentat la infirmierie."

Potrivit medicilor, tinerii au astro-duodenită virală infecțioasă, sau cum mai este numită - gastrită cronică. O inflamaţie severă a mucoasei stomacului şi duodenului care poate fi provocată de factori diverşi, inclusiv o bacterie. Peste 20 de elevi au rămas peste noapte în îngrijirea celor de la infirmeria colegiului.

Părinte: „Consider că ar fi fost normal să se anunțe autoritățile, să ceară ajutor altor unități spitalicești din Craiova."

Sursa îmbolnăvirii nu a fost, momentan, descoperită. Mai ales că nu toţi bolnavii au avut acelaşi program. Unii participaseră vineri la Balul Bobocilor.

Ioana Lădaru, purtător de cuvânt Colegiul Militar: „Parte dintre ei au fost în permisie, duminică seară s-au și întors de acasă, iar mai la nivelul colegiului nu a fost tot efectivul plecat acasă, dar nici tot efectivul rămas. Cei mai mulți rămași au fost cei de clasa a 9-a și implicit acolo au fost și cele mai multe probleme."

Toate alimentele consumate de elevi vor fi verificate. În cadrul colegiului nu sunt permise alimente provenite din afara cantinei. Acum este în derulare o anchetă sanitară a direcţiei medicale din Ministerul Apărării şi a Spitalului Militar din Craiova.