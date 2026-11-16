Potrivit acestuia, o a treia aeronavă ar urma să fie predată până la sfârșitul lunii noiembrie, în funcție de condițiile meteorologice, care trebuie să permită efectuarea zborurilor necesare, potrivit Agerpres.

'Astăzi am predat două avioane și urmează ca până la sfârșitul lunii să mai predăm încă unul. Valoarea contractului este de 275 de milioane de lei. Programul continuă. Am beneficiat de o altă abordare și din partea ministerului, și din partea DGArm', a declarat Victor Peța.

Liderul sindical a precizat că programul de modernizare nu a fost întrerupt în niciun moment, chiar dacă au existat dificultăți în derularea acestuia, și a subliniat că finalizarea recepției primelor două aeronave a fost posibilă inclusiv datorită activității desfășurate de comisia de recepție pe parcursul weekendului.

'S-au livrat primele două avioane din programul IAR-99 Standard Modernizat. Urmează ca până la sfârșitul lunii, în funcție și de vreme, ca să putem zbura, să îl predăm și pe al treilea. Programul nu a fost niciodată întrerupt. Noi am sperat că vom fi înțeleși, fiindcă până acum ceva timp nu am fost înțeleși. Dar comisia de recepție a lucrat și vineri, și sâmbătă, și duminică, iar astăzi au finalizat lucrările de recepție', a afirmat Victor Peța.

Liderul sindical a evidențiat schimbarea de abordare din partea reprezentanților Ministerului Apărării și ai Direcției Generale pentru Armamente, în contextul continuării programului de modernizare a celor zece aeronave.

Programul IAR-99 Standard Modernizat

Programul IAR-99 Standard Modernizat face parte din proiectele derulate de Ministerul Apărării Naționale pentru modernizarea aeronavelor de instruire ale Forțelor Aeriene Române. Contractul vizează modernizarea a zece avioane IAR-99, utilizate pentru pregătirea piloților militari. Modernizarea urmărește actualizarea echipamentelor de bord și a sistemelor avionice, astfel încât aeronavele să poată fi utilizate în continuare pentru instruirea piloților, în condiții adaptate cerințelor actuale de pregătire.

Contractul pentru modernizarea celor zece aeronave IAR-99 Standard în configurația IAR-99 SM a fost semnat la 14 august 2020 între Ministerul Apărării Naționale și Avioane Craiova SA. Valoarea acestuia este de 275 de milioane de lei, fără TVA, iar durata inițială de derulare a fost stabilită la patru ani.

Obiectivul programului este modernizarea aeronavelor de școală și antrenament pentru pregătirea avansată a piloților militari români, inclusiv pentru trecerea la avioanele F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Române. Programul urmărește, totodată, menținerea capacității de sprijin aerian apropiat și de intervenție împotriva țintelor aeriene care evoluează cu viteze reduse.

Contract cu compania israeliană Elbit Systems

Pentru modernizarea sistemelor avionice, Avioane Craiova a încheiat un contract cu compania israeliană Elbit Systems. Derularea contractului a înregistrat însă întârzieri, termenul inițial de livrare a aeronavelor fiind depășit. Reprezentanții companiei au invocat, de-a lungul timpului, dificultăți în aprovizionarea cu echipamente și componente, generate inclusiv de pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina și situația de securitate din Orientul Mijlociu.

Întârzierile au generat și probleme financiare. Potrivit constatărilor Curții de Conturi, Avioane Craiova a încasat avansuri de peste 98 de milioane de lei pentru derularea programului, iar Ministerul Apărării a calculat penalități de întârziere de aproximativ 3,62 milioane de lei. În februarie 2026, a fost executată parțial și garanția bancară aferentă avansului, în valoare de aproximativ 41,94 milioane de lei.

Conform informațiilor comunicate de companie în noiembrie 2026, termenul estimat pentru livrarea celorlalte șapte aeronave din program este 31 decembrie 2027.

Avertismentul fostului ministru al Economiei privind întârzierile livrărilor către Armată

În luna august, Irineu Darău, la acea vreme ministru al Economiei, a somat conducerea companiei de stat Avioane Craiova să nu mai întârzie livrările către Armată și să se comporte ca o companie privată, cu mai mult spirit antreprenorial și competență.

Fostul ministru al Economiei, Irineu Darău, afirma că a atenţionat conducerea Avioane Craiova, în timpul vizitei pe care a făcut-o la compania de stat, să nu mai întârzie cu livrarea avioanelor către MApN şi deci cu „revirimentul financiar al societăţii”, scrie News.ro.

Darău mai spunea că a vizitat şi o companie privată din acelaşi domeniu, putând să compare „spiritul antreprenorial şi managerial complet diferit”. „Din păcate, mai ales la stat, avem şi probleme pe care nu le putem ocoli sau ignora”, a adăugat Darău.

Avioane Craiova a livrat abia în 2026 primele 2 avioane IAR-99 Șoim modernizate din cele 10 comandate de Armată în 2020

„Am vizitat şi o companie privată din acelaşi domeniu, putând să compar spiritul antreprenorial şi managerial complet diferit”, a adăugat Darău.

Fostul ministru a mai spus că ulterior a avut „o discuţie şi o vizită” la un producător român din industria maselor plastice şi apoi s-a întâlnit cu colegii săi din USR Dolj, cu care a discutat despre „comunitate, despre viitorul Craiovei şi judeţului, despre potenţialul local care merită administraţii locale mult mai deschise şi moderne”.

În august 2020, uzina de stat Avioane Craiova a primit un contract de 55 de milioane de euro de la Ministerul Apărării Naţionale pentru modernizarea a 10 avioane IAR-99 Şoim la standardul SM. Programul a suferit întârzieri considerabile şi blocaje legate de componente tehnice şi software (inclusiv sisteme de comunicaţii şi antibruiaj).

Primele două avioane IAR-99 SM au fost finalizate în vara anului 2026, după şase ani de la semnarea acordului. Întârzierile au pus presiune financiară majoră pe companie, generând riscuri de insolvenţă şi penalizări din partea MApN.