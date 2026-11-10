La faţa locului au intervenit pompierii, iar copiii au fost trimişi acasă.

Incidentul s-a produs puțin după ora 8, la Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu", din Craiova, după ce copiii intraseră deja la cursuri.

O bubuitură puternică i-a alertat pe cei din zonă, iar muncitorii au observat că presiunea gazului a scăzut.

Muncitorii au dat imediat alarma și au anunțat pompierii, dar și cadrele didactice.

Aproximativ 200 de elevi de liceu și 65 de preșcolari au fost evacuați. Părinții au fost anunțați să vină să îi ia acasă.

Geri Mitroi, director LPS "Petrache Trișcu" Craiova: „Noi în momentul în care am auzit zgomotul afară am fost informați și i-am evacuat imediat. I-am chemat pe părinți, i-am anunțat pe părinți să îi ia pentru că nu puteam să îi ținem în stradă.”

Claudia Ștefan, director grădiniță: „Nu putem să desfășurăm nicio activitate în grădiniță. Este vorba de masa copiilor care trebuia pregătită, centralele care merg pe gaz.”

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială pentru evaluarea riscurilor chimice și radiologice.

Pentru prevenirea oricărui pericol, salvatorii au delimitat şi izolat zona în care s-a produs avaria.

Marian Costea, Detașamentul 1 Pompieri Craiova: „Au fost efectuate măsurători în clasele de curs pentru eventuale acumulări de gaze, au fost aerisite încăperile ulterior, după ce se va remedia defecțiunea, se vor relua orele de curs.”

Elevii nu se vor mai întoarce astăzi la cursuri. În urma avariei, unitățile școlare au rămas fără căldură. Reparațiile ar urma să fie încheiate până mâine.