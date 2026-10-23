El este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi evadare, într-un dosar instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, relatează Agerpres.

"Din cercetări a reieşit că, la data de 14 octombrie a.c., bărbatul, în timp ce se deplasa către un centru de dializă din municipiul Piteşti, aflându-se sub măsura arestului la domiciliu, dispusă de către Judecătoria Craiova într-o altă cauză penală, s-ar fi abătut de la itinerariul de deplasare, ar fi încălcat condiţiile stabilite potrivit legii şi aduse la cunoştinţă şi ar fi pătruns, fără drept, într-o instituţie din Mărăcineni, de unde ar fi sustras două portofele, în care se aflau documente personale şi sume de bani", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.

Suspectul a fost depistat ulterior, în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Secţiei Rurale Bascov. El a fost reţinut pe bază de ordonanţă, urmând să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.