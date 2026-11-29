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Deficienţele înregistrate pe parcursul nopţii de 28 spre 29 noiembrie 2026 au fost remediate, a anunţat, duminică dimineaţa, CFR SA.

„În contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin temperaturi scăzute, ninsori şi intensificări ale vântului, au fost semnalate punctual probleme la funcţionarea schimbătoarelor de cale, precum şi defecţiuni la nivelul liniilor de cale ferată şi al instalaţiilor de electrificare. Aceste situaţii au impus, temporar, restricţionarea circulaţiei trenurilor pe anumite sectoare", se arată într-un comunicat al companiei, transmis Agerpres.

Potrivit sursei citate, circulaţia feroviară a fost întreruptă sâmbătă între staţiile Crivina şi Brazi, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, din cauza unui copac care a căzut în apropierea căii ferate şi a rămas înclinat spre instalaţiile de electrificare, provocând arcuri electrice în zona liniilor de contact de pe ambele fire de circulaţie. Circulaţia a fost reluată la ora 01:51 pe firul II, respectiv la ora 03:34 pe firul I.

De asemenea, circulaţia feroviară a fost afectată sâmbătă pe sectoarele Vădeni - Barboşi şi Şendreni - Barboşi, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galaţi, în contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile. La ora 3:12 a fost restabilită alimentarea cu energie electrică a liniei de contact între staţiile CF Şendreni şi Barboşi, fiind reluată circulaţia trenurilor remorcate cu locomotive electrice, cu respectarea vitezei de circulaţie stabilite pentru sectorul respectiv.

CFR a remediat defecțiunile de pe liniile afectate

Echipele de specialitate ale CFR S.A. au intervenit pentru remedierea deficienţelor constatate, iar circulaţia feroviară a fost reluată în condiţii normale de siguranţă pe sectoarele afectate.

„Personalul de specialitate continuă monitorizarea infrastructurii feroviare la nivel naţional, iar comandamentele locale de iarnă, echipele şi utilajele de intervenţie rămân pregătite să acţioneze în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice. Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. Recomandăm publicului călător să consulte informaţiile actualizate privind circulaţia trenurilor pe platforma mersultrenurilor.infofer.ro şi prin canalele oficiale ale operatorilor de transport feroviar", se menţionează în comunicat.