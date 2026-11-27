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Incidentul readuce în discuție problema traversării autostrăzilor de către sălbăticiuni. În premieră pentru România, pe Autostrada Unirii se construiesc pasaje speciale, proiectate chiar după traseul monitorizat prin GPS al unui urs brun.

Accidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în zona Cristian, din județul Sibiu. Ursul, un exemplar de aproximativ 200 de kilograme, a rupt gardul de protecție, mult prea firav, potrivit localnicilor, și a ajuns pe șosea. A fost lovit în plin de o autoutilitară care s-a răsturnat, fiind apoi acroșată de două mașini.

Oamenii au scăpat teferi, însă animalul a murit pe loc. La doar opt kilometri de locul impactului se află tunelul Săcel, amenajat inclusiv ca ecoduct, dar și alte trei treceri subterane. Animalele mari evită însă, din instinct, tunelurile înguste și, astfel, cad pradă traficului de pe autostradă.

Din acest motiv, constructorii caută altfel de soluții. Pe viitoarea Autostradă a Unirii, specialiștii au proiectat șapte pasaje verzi pe deasupra șoselei, după ce au monitorizat cu camere cu infraroșu, senzori și zgardă GPS traseul lui M9, un urs de peste 250 de kilograme.

Domokos Csaba, biolog: „Am desemnat un total de șapte ecoducte, din care primele două sunt deja în construcție. Pe acest tronson au fost desemnate pe baza mișcărilor unui singur urs. Sunt locațiile transmise de zgarda de monitorizare. Sunt multiple treceri ale lui, când a traversat Valea Nirajului și traseul autostrăzii A8. Erau perioade când trecea aproape zilnic.”

Primele două ecoducte se construiesc deja între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului. Vor avea 100 de metri lățime, vor fi acoperite cu vegetație, iar garduri speciale, cu efect de pâlnie, vor ghida fauna spre ele.

Ionuț Ciurea, director executiv Asociația Pro Infrastructură: „Trebuie să aibă cel puțin două caracteristici tehnice foarte importante. Să fie suficient de late, astfel încât animalele să se simtă în siguranță, să treacă, și să fie cât mai prietenos cu natura.”

Marius Nistorescu, director firmă de consultanță: „Trebuie să aibă o anumită deschidere, o anumită pantă, vegetație, pentru ca animalele să se simtă confortabile să traverseze. Trebuie să fie protejate față de zgomotul și prezența umană.”

Fără aceste coridoare verzi, șoselele de mare viteză taie în două habitatul animalelor, iar riscul unor accidente fatale la 130 de kilometri pe oră rămâne uriaș.