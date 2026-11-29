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„La data de 24 noiembrie 2026, Inspectoratul General al Poliţiei Române a procedat la distrugerea a aproximativ 1.000 de kilograme de droguri (canabis, heroină, cocaină, rezină de canabis, opiu, M.D.M.A., bunuri care poartă urme de droguri şi precursori de droguri) cu sprijinul unui operator autorizat pentru distrugerea de substanţe periculoase", au anunţat, duminică, reprezentanţii Poliţiei Române.

Ei au menţionat că operaţiunea s-a desfăşurat într-un mediu controlat, cu respectarea tuturor normelor de protecţie a mediului şi a procedurilor legale în vigoare.

Cantităţile distruse provin din dosare penale instrumentate de structurile Poliţiei Române şi D.I.I.C.O.T., rezultate în urma unor activităţi complexe de investigare, supraveghere operativă şi cooperare internaţională în domeniul combaterii traficului de droguri.

Poliţiştii au precizat că printre cazurile reprezentative se numără capturarea a 81 de kilograme de opiu, la data de 1 februarie 2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat din judeţul Dolj şi confiscarea a peste 15 kilograme de canabis, de la un cetăţean străin, în luna mai 2023, în urma unei percheziţii efectuate de poliţiştii B.C.C.O. Oradea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea.

Ce droguri au fost capturate

Astfel, în perioada ianuarie - 5 noiembrie 2026, structurile de combatere a criminalităţii organizate din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au capturat peste 985 de kilograme de droguri, din care 245 de kilograme de droguri de mare risc şi peste 740 de kilograme de droguri de risc.

De asemenea, au fost ridicate 63.048 de comprimate, 5.344 de plante de canabis, 4.141 de kilograme de masă vegetală verde, alcătuită din masa plantelor şi masa fragmentelor vegetale care conţin THC (745 de kilograme de masă vegetală uscată), dar şi peste 60 de kilograme de substanţe psihoactive noi.

„Lupta împotriva traficului de droguri este una continuă şi complexă, iar succesul ei depinde de cooperarea strânsă dintre toate instituţiile cu atribuţii în domeniu. Ministerul Afacerilor Interne subliniază importanţa continuării parteneriatelor naţionale şi internaţionale, atât la nivel operaţional, cât şi strategic, în scopul consolidării rezilienţei instituţionale şi al reducerii riscurilor asociate pieţei ilicite a drogurilor", a mai transmis sursa citată.

În cadrul acestor acţiuni, în luna aprilie, într-un ansamblu rutier de transport marfă, condus de un cetăţean turc de 45 de ani, a fost găsită cantitatea de 30 de kilograme de cocaină. Substanţa interzisă fusese împărţită în 33 de pungi, fiind descoperită în interiorul capului tractor, depozitată în două genţi.

De asemenea, în luna septembrie, un bărbat a fost prins în flagrant, în Voluntari, în timp ce încerca să vândă 21 de kilograme de canabis, pe care urma să le comercializeze pentru 70.000 de euro.

Totodată, în luna iulie, o persoană a fost prinsă de poliţiştii de frontieră, după ce a introdus în ţară, prin fostul Punct de Trecere a Frontierei Petea, 38 de kilograme de canabis. Drogul de risc, porţionat în peste 100 de pungi, a fost descoperit, de către poliţişti, ascuns în plafonul autoutilitarei cu care se deplasa persoana respectivă.